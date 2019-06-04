Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-04T05:01Z
https://ria.ru/20190604/1555232999.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155523/29/1555232919_0:0:801:450_1036x0_80_0_0_12fecad430dbd1890e601008bd228ba1.jpg
РИА Новости

Под Екатеринбургом ликвидировали открытое горение на складах

05:01
296
© ГУ МЧС России по Свердловской областиПожар на складе с лакокрасочной продукцией в городе Арамиле Свердловской области. 4 июня 2019
Пожар на складе с лакокрасочной продукцией в городе Арамиле Свердловской области. 4 июня 2019
© ГУ МЧС России по Свердловской области
Пожар на складе с лакокрасочной продукцией в городе Арамиле Свердловской области. 4 июня 2019
ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июн – РИА Новости. Открытое горение ликвидировано на складах с лакокрасочной продукцией в городе Арамиль Свердловской области, сообщает региональный главк МЧС.
В ночь на вторник ведомство сообщало, что в Арамиле горели складские помещения с лакокрасочной продукцией на площади 2 тысячи квадратных метров. ГУМЧС отмечало, что огонь быстро распространялся, была угроза перехода пламени на соседний склад со стройматериалами.
"Три часа пожарные боролись с огнем на складах лакокрасочных материалов в Арамиле, в 06.13 (04.13 мск) открытое горение ликвидировано", - говорится в сообщении.
Сейчас пожарные ведут проливку и разбор сгоревших конструкций. Пострадавших в результате пожара нет, отметили в МЧС.
По уточненной информации ведомства, площадь пожара составила 1,5 тысячи квадратных метров, огнем повреждены два склада с лакокрасочной продукцией. Под воздействием высокой температуры разгерметизировались бочки с горюче-смазочными материалами, из-за чего происходили хлопки и вспышки пламени. Это способствовало увеличению площади горения. Тушение осложнялось сильным задымлением, добавили в МЧС.
Специалисты инженерно-химической лаборатории МЧС не зафиксировали в воздухе предельно-допустимых концентраций вредных веществ. Ведомство отмечает, что угрозы для населения и окружающей среды нет.
Пожар в жилом доме на Никитском бульваре в Москве
5 мая, 11:42
Спасатели рассказали, как вести себя при пожаре в жилом доме
010001
Обсудить 0
Свердловская областьПроисшествия
Рекомендуем
Пожар на складе ГСМ в Красноярске. 3 июня 2019
Уровень ПДК в воздухе на месте пожара в Красноярске не превышает норму
РИА
Новости
Участники мирного митинга на одной из улиц Хартума. Архивное фото
В Судане более 35 человек погибли при разгоне демонстрантов
Ксения Собчак
Собчак прокомментировала ситуацию с BadComedian
На Сахалине рассказали о состоянии пострадавшего от нападения с топором
Лента
новостей
Мигранты на границе Мексики и США. Архивное фото
Власти Мексики предупредили США о возможном росте числа мигрантов
Пожар на складе ГСМ в Красноярске. 3 июня 2019
В Красноярске ликвидировали открытое горение на складе ГСМ
Запуск новейшей ракеты Авангард, смоделированный с помощью компьютерной графики
СМИ рассказали о беспомощности ПРО США перед российским "Авангардом"
В МВД уточнили количество попавших в массовое ДТП в Москве автомобилей
Стена на границе Мексики и США. Архивное фото
Суд в США не дал демократам заблокировать финансирование стены на границе
Оформление кредитов. Архивное фото
Исследование выявило рост потребительского кредитования в России
Монумент Независимости Украины в Киеве. Архивное фото
МВФ и Евросоюз могут прекратить финансовую поддержку Украины, считает Чижов
Суданские военнослужащие дежурят на одной из улиц Хартума. Архивное фото
Глава военсовета Судана объявил о формировании временного правительства
Мужчина, напавший на сотрудника администрации Южно-Сахалинска
На Сахалине возбудили дело после нападения с топором на сотрудника мэрии
Здание конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
В США одобрили законопроект о запрете въезда лицам, вмешивавшимся в выборы
Пожар на складе с лакокрасочной продукцией в городе Арамиле Свердловской области. 4 июня 2019
Под Екатеринбургом загорелись склады с лакокрасочными материалами
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:06В правительстве рассказали о плане развития магистральной инфраструктуры
06:06В Японии произошло крупное ДТП с участием школьного автобуса, сообщают СМИ
06:03Составлен рейтинг российских авиакомпаний с самой вкусной едой на борту
05:44Число случаев заражения лихорадкой Эбола в ДРК превысило две тысячи
05:17СМИ рассказали о беспомощности ПРО США перед российским "Авангардом"
05:11Уровень ПДК в воздухе на месте пожара в Красноярске не превышает норму
05:08Власти Мексики предупредили США о возможном росте числа мигрантов
05:03Собчак прокомментировала ситуацию с BadComedian
05:01Под Екатеринбургом ликвидировали открытое горение на складах
05:00В кабмине рассказали, когда примут решение по дизайну электронных паспортов
04:53Суд в США не дал демократам заблокировать финансирование стены на границе
04:49В США одобрили законопроект о запрете въезда лицам, вмешивавшимся в выборы
04:44В Красноярске ликвидировали открытое горение на складе ГСМ
04:31Рана пострадавшего в схватке в Приморье леопарда заживает
04:23Глава военного совета Судана призвал провести всеобщие выборы
04:21В Перу выдали ордер на арест сбежавшего судьи
04:19В Аргентине прошли митинги и марши против насилия над женщинами
04:15МВФ и Евросоюз могут прекратить финансовую поддержку Украины, считает Чижов
04:07Глава военсовета Судана объявил о формировании временного правительства
04:03Исследование выявило рост потребительского кредитования в России
Лента новостейМолния