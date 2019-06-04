Под Екатеринбургом ликвидировали открытое горение на складах

Пожар на складе с лакокрасочной продукцией в городе Арамиле Свердловской области. 4 июня 2019

Пожар на складе с лакокрасочной продукцией в городе Арамиле Свердловской области. 4 июня 2019

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июн – РИА Новости. Открытое горение ликвидировано на складах с лакокрасочной продукцией в городе Арамиль Свердловской области, сообщает региональный главк МЧС.

В ночь на вторник ведомство сообщало, что в Арамиле горели складские помещения с лакокрасочной продукцией на площади 2 тысячи квадратных метров. ГУМЧС отмечало, что огонь быстро распространялся, была угроза перехода пламени на соседний склад со стройматериалами.

"Три часа пожарные боролись с огнем на складах лакокрасочных материалов в Арамиле, в 06.13 (04.13 мск) открытое горение ликвидировано", - говорится в сообщении.

Сейчас пожарные ведут проливку и разбор сгоревших конструкций. Пострадавших в результате пожара нет, отметили в МЧС.

По уточненной информации ведомства, площадь пожара составила 1,5 тысячи квадратных метров, огнем повреждены два склада с лакокрасочной продукцией. Под воздействием высокой температуры разгерметизировались бочки с горюче-смазочными материалами, из-за чего происходили хлопки и вспышки пламени. Это способствовало увеличению площади горения. Тушение осложнялось сильным задымлением, добавили в МЧС.