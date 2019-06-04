Собчак прокомментировала ситуацию с BadComedian

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Теле- и радиоведущая, журналист, политик и общественный деятель Ксения Собчак вступилась за блогера BadComedian (настоящее имя — Евгений Баженов), который пожаловался на судебный иск против него.

В своем Telegram-канале Собчак написала, что с ужасом наблюдает за развитием ситуации вокруг видеоблогера, которого "прессуют" за критику российских фильмов. Она также выразила мнение, что Баженов, наоборот, способствовал популяризации отечественного кино.

"Благодаря ему наши фильмы смотрят и обсуждают", — сказала журналистка.