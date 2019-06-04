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РИА Новости

Собчак прокомментировала ситуацию с BadComedian

05:03
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКсения Собчак
Ксения Собчак
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Теле- и радиоведущая, журналист, политик и общественный деятель Ксения Собчак вступилась за блогера BadComedian (настоящее имя — Евгений Баженов), который пожаловался на судебный иск против него.
В своем Telegram-канале Собчак написала, что с ужасом наблюдает за развитием ситуации вокруг видеоблогера, которого "прессуют" за критику российских фильмов. Она также выразила мнение, что Баженов, наоборот, способствовал популяризации отечественного кино.
"Благодаря ему наши фильмы смотрят и обсуждают", — сказала журналистка.
Ранее Баженов сообщил, что может закрыть свой YouTube-канал из-за судебного иска кинокомпании Kinodanz на миллион рублей, поступившего из-за выложенного в сеть обзора на фильм "За гранью реальности", которым он якобы нарушил нормы цитирования. Однако, по словам видеоблогера, ситуация противоречивая, поскольку в российском законодательстве отсутствует точная информация о таких нормах.
Анастасия Ивлеева и Юрий Дудь
15 января, 06:10
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YouTubeКсения СобчакМедиа - Общество
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