Собчак прокомментировала ситуацию с BadComedian

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Теле- и радиоведущая, журналист, политик и общественный деятель Ксения Собчак вступилась за блогера BadComedian (настоящее имя — Евгений Баженов), который пожаловался на судебный иск против него.
В своем Telegram-канале Собчак написала, что с ужасом наблюдает за развитием ситуации вокруг видеоблогера, которого "прессуют" за критику российских фильмов. Она также выразила мнение, что Баженов, наоборот, способствовал популяризации отечественного кино.
"Благодаря ему наши фильмы смотрят и обсуждают", — сказала журналистка.
Ранее Баженов сообщил, что может закрыть свой YouTube-канал из-за судебного иска кинокомпании Kinodanz на миллион рублей, поступившего из-за выложенного в сеть обзора на фильм "За гранью реальности", которым он якобы нарушил нормы цитирования. Однако, по словам видеоблогера, ситуация противоречивая, поскольку в российском законодательстве отсутствует точная информация о таких нормах.
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