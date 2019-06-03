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РИА Новости
Культура

BadComedian сообщил о судебном иске из-за видеообзора

Вчера, 21:14
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Российский блогер и обозреватель фильмов BadComedian (настоящее имя - Евгений Баженов) заявил, что может закрыть свой канал на YouTube из-за судебного иска кинокомпании Kinodanz на один миллион рублей, поступившего из-за выложенного в сеть обзора на фильм "За гранью реальности".

"Не закрыть ли мне канал? Потому что уже полгода меня судят - судебные тяжбы идут с начала 2019 года. Дело в том, что за нарушение авторских прав на меня в суд подала кинокомпания Kinodanz, которая заявляет, что своим обзором я нарушил объемы цитирования", - говорится в видеоролике BadComedian, размещённом на его официальной странице YouTube.

По мнению блогера, в российском законодательстве точной информации о нормах цитирования нет, что делает ситуацию противоречивой.
Кроме того, по его словам, абсурд ситуации состоит и в том, что министерство культуры РФ финансировало производство фильмов данной кинокомпании. "То есть, по сути мы, налогоплательщики, сами оплачиваем попытку цензурировать критику", – сказал видеоблогер.
"Мы все должны иметь право высказывать своё мнение, особенно когда критикуем то, что снято за наши деньги", - заключил BadComedian.
Kinodanz – российская кинокомпания, основанная в 2012 году в Москве. На счету Kinodanz такие фильмы, как "Танцы насмерть", "За гранью реальности", "Эбигейл", "Звёздный разум" и другие.
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КультураYouTubeРоссияМедиа - Общество
Популярные комментарии
Ммдаааа......Вот она- свобода слова во всей ее красе. Бед- мы с тобой, не закрывай канал, не дадим толстосумам набивать карманы за наши налоги!
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Анатолий Румянов
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АИАндрей Иванов
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