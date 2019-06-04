Рана пострадавшего в схватке в Приморье леопарда заживает

ВЛАДИВОСТОК, 4 июн - РИА Новости. Рана пострадавшего в схватке с собратом в Приморье леопарда заживает, но хромота из-за повреждения лапы сохраняется, сообщает Центр реабилитации тигров и других редких животных (МРОО "Центр "Тигр") на своей странице в Facebook.
Там же опубликованы фото с ветеринарного осмотра леопарда.
"Обширная рана в области холки успешно заживает и уже не вызывает опасения у ветеринарных врачей. Основной проблемой со здоровьем остается атрофия мышечной ткани на задней левой лапе. Нога пока полноценно не восстанавливается, и, к сожалению, сохраняется хромота", - говорится в сообщении.
Ученые пока затрудняются давать прогнозы на состояние зверя, но отмечают, что леопард освоился в вольере и натоптал там тропы.
"Перемещается он чаще всего в сумеречное и ночное время, ведет себя очень осторожно, но стабильно посещает места, где выкладывается мясо", - пишет центр.
В марте нацпарк "Земля леопарда" сообщил, что специалисты охотнадзора нашли в Приморье и отправили в центр реабилитации молодого леопарда, который серьезно пострадал от укусов хищника. Его нашли в тяжелом состоянии вблизи биосферного заповедника "Кедровая падь" со множеством колотых гнойных ран, переломом задней левой лапы и атрофией ее мышц.
В нацпарке отмечали, что зверь мог пострадать от лап другого леопарда. Кроме того, у него нашли старые раны, что может говорить о том, что за несколько недель до схватки зверь был сбит автомобилем. В процессе лечения леопард вышел из критического состояния, и 3 мая его выпустили из клетки в открытый вольер.