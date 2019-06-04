Рана пострадавшего в схватке в Приморье леопарда заживает

Ветеринарный осмотр леопарда, пострадавшего в схватке с собратом в Приморье

Ветеринарный осмотр леопарда, пострадавшего в схватке с собратом в Приморье

© Фото : МРОО "Центр "Тигр" Ветеринарный осмотр леопарда, пострадавшего в схватке с собратом в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 4 июн - РИА Новости. Рана пострадавшего в схватке с собратом в Приморье леопарда заживает, но хромота из-за повреждения лапы сохраняется, сообщает Центр реабилитации тигров и других редких животных (МРОО "Центр "Тигр") на своей странице в Рана пострадавшего в схватке с собратом в Приморье леопарда заживает, но хромота из-за повреждения лапы сохраняется, сообщает Центр реабилитации тигров и других редких животных (МРОО "Центр "Тигр") на своей странице в Facebook

Там же опубликованы фото с ветеринарного осмотра леопарда.

"Обширная рана в области холки успешно заживает и уже не вызывает опасения у ветеринарных врачей. Основной проблемой со здоровьем остается атрофия мышечной ткани на задней левой лапе. Нога пока полноценно не восстанавливается, и, к сожалению, сохраняется хромота", - говорится в сообщении.

Ученые пока затрудняются давать прогнозы на состояние зверя, но отмечают, что леопард освоился в вольере и натоптал там тропы.

"Перемещается он чаще всего в сумеречное и ночное время, ведет себя очень осторожно, но стабильно посещает места, где выкладывается мясо", - пишет центр.

В марте нацпарк "Земля леопарда" сообщил, что специалисты охотнадзора нашли в Приморье и отправили в центр реабилитации молодого леопарда, который серьезно пострадал от укусов хищника. Его нашли в тяжелом состоянии вблизи биосферного заповедника "Кедровая падь" со множеством колотых гнойных ран, переломом задней левой лапы и атрофией ее мышц.