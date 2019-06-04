Глава военсовета Судана объявил о формировании временного правительства

Суданские военнослужащие дежурят на одной из улиц Хартума. Архивное фото

Суданские военнослужащие дежурят на одной из улиц Хартума. Архивное фото

КАИР, 4 июн — РИА Новости. Глава переходного военного совета Судана Абдельфаттах аль-Бурхан в телеобращении к нации после разгона лагеря с протестующими в Хартуме объявил о начале формирования временного правительства.

В ходе своей речи он также призвал провести в стране всеобщие выборы в течение девяти месяцев и объявил о прекращении переговоров с оппозицией.

"Объявляю о формировании временного правительства для работы в переходный период. Его задачей станет привлечение к ответственности и отстранение от должности знаковых фигур прежнего режима, замешанных в коррупции, а также создание условий для проведения выборов, чтобы суданский народ смог честно избрать свое руководство", - сказал аль-Бурхан, выступление которого транслировало суданское государственное телевидение.

Он добавил, что военный совет "передаст власть тому, кого выберет народ".

Суданская армия рано утром в понедельник приступила к разгону палаточного лагеря на площади у комплекса зданий минобороны в центре Хартума. Сообщалось, что активно применялось огнестрельное оружие. Силы безопасности перекрыли все центральные улицы Хартума и подступы к площади.

По сообщению оппозиционного комитета врачей Судана, число погибших в результате разгона палаточного лагеря превысило 30 человек, сотни получили ранения. Суданская оппозиция обвинила переходный военсовет в разгоне мирной акции и призвала к массовым протестам по всей стране и к немедленному уходу военного совета из власти.

Военные в свою очередь заявили, что операция была направлена не против демонстрантов, а для задержания преступников, просочившихся в ряды протестующих. Армия призвала к продолжению диалога с силами политической оппозиции, заявив, что переговоры могут возобновиться в ближайшие дни, и пообещала разрешить протестующим вернуться на столичную площадь.