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РИА Новости

В Госдуме ответили на заявление главы МИД Латвии про Россию

03:10
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов поддержал заявление главы латвийского МИД Эдгара Ринкевича о готовности к развитию экономических отношений с Россией.
По словам парламентария, несмотря на то, что недружественные шаги Риги усложняют двусторонние отношения, Москва все еще готова к сотрудничеству.
"Мы всегда выступали за добрососедские и взаимовыгодные отношения с прибалтийскими государствами, в том числе и с Латвией. Благополучие всех прибалтийских государств так или иначе зависит от взаимодействия с Россией, это касается энергетической сферы, рынка сбыта для их продукции. Они повернулись на Запад, но наибольшие перспективы социально-экономического развития связаны с Россией", — сказал он в интервью телеканалу RT.
Ранее Ринкевич заявил, что Россия — торговый партнер Латвии в целом ряде отраслей, поэтому Рига надеется на сохранение положительной тенденции в развитии экономических отношений с восточным соседом и, в частности, с отдельными его регионами.
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Антон МорозовГосдума РФЛатвияРоссияВ мире
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