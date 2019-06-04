В Госдуме ответили на заявление главы МИД Латвии про Россию

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов поддержал заявление главы латвийского МИД Эдгара Ринкевича о готовности к развитию экономических отношений с Россией.

По словам парламентария, несмотря на то, что недружественные шаги Риги усложняют двусторонние отношения, Москва все еще готова к сотрудничеству.