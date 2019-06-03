Латвия намерена развивать экономические отношения с Россией

РИГА, 3 июн – РИА Новости. Латвия хочет поддерживать развитие экономических отношений с Россией, заявил журналистам глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич.
"Россия является важным торговым партнером Латвии во многих отраслях. Поэтому мы хотим поддерживать позитивную тенденцию развития наших экономических отношений, особенно в транзите и туризме. Латвия видит потенциал в укреплении экономических связей между регионами наших стран. Сейчас к подписанию готовится договор о региональном сотрудничестве между министерством экономики Латвии и Калужской областью. Несколько договоров такого типа с другими регионами Латвии и России уже вступили в силу и успешно действуют", — сказал Ринкевич после встречи с заместителем министра иностранных дел России Александром Панкиным в Латвии.
Стороны обсудили также работу латвийско-российской межправительственной комиссии, высоко оценив результаты встречи министра сообщения Латвии и министра транспорта России.
"С заместителем министра иностранных дел России Александром Панкиным обсудили приоритеты Совета государств Балтийского моря и динамику отношений между Латвией и Россией", — сказал Ринкевич.
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