Латвия намерена развивать экономические отношения с Россией

"Россия является важным торговым партнером Латвии во многих отраслях. Поэтому мы хотим поддерживать позитивную тенденцию развития наших экономических отношений, особенно в транзите и туризме. Латвия видит потенциал в укреплении экономических связей между регионами наших стран. Сейчас к подписанию готовится договор о региональном сотрудничестве между министерством экономики Латвии и Калужской областью. Несколько договоров такого типа с другими регионами Латвии и России уже вступили в силу и успешно действуют", — сказал Ринкевич после встречи с заместителем министра иностранных дел России Александром Панкиным в Латвии.