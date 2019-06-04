Под Екатеринбургом загорелись склады с лакокрасочными материалами

Пожар на складе с лакокрасочной продукцией в городе Арамиле Свердловской области. 4 июня 2019

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июн – РИА Новости. В городе Арамиль Свердловской области загорелись складские помещения с лакокрасочной продукцией, сообщает региональный главк МЧС.

По данным ведомства, площадь пожара 2 тысячи квадратных метров. Большая горючая загрузка способствует быстрому распространению огня, существует угроза того, что он перекинется на соседний склад со стройматериалами.

"К месту стянуты силы и средства пожарно-спасательных подразделений из Екатеринбурга, Арамиля и Сысерти. На месте развернут штаб пожаротушения. Всего в тушении пожара задействованы 21 единица пожарно-спасательной техники, более 50 человек", - говорится в сообщении.

Задействованы пожарно-насосная станция и передвижной пожарный водоем объемом 12 тонн. Забор воды ведется от гидранта, который находится на расстоянии 500 метров от места пожара, также производится подвоз воды от реки, находящейся на в километре.

Для контроля за состоянием воздуха в районе пожара к месту следует инженерно-химическая лаборатория.