Под Екатеринбургом загорелись склады с лакокрасочными материалами

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июн – РИА Новости. В городе Арамиль Свердловской области загорелись складские помещения с лакокрасочной продукцией, сообщает региональный главк МЧС.
По данным ведомства, площадь пожара 2 тысячи квадратных метров. Большая горючая загрузка способствует быстрому распространению огня, существует угроза того, что он перекинется на соседний склад со стройматериалами.
"К месту стянуты силы и средства пожарно-спасательных подразделений из Екатеринбурга, Арамиля и Сысерти. На месте развернут штаб пожаротушения. Всего в тушении пожара задействованы 21 единица пожарно-спасательной техники, более 50 человек", - говорится в сообщении.
Задействованы пожарно-насосная станция и передвижной пожарный водоем объемом 12 тонн. Забор воды ведется от гидранта, который находится на расстоянии 500 метров от места пожара, также производится подвоз воды от реки, находящейся на в километре.
Для контроля за состоянием воздуха в районе пожара к месту следует инженерно-химическая лаборатория.
Около 06.10 (04.10 мск) открытое горение на складе удалось ликвидировать, пожарные приступили к проливке и разбору сгоревших конструкций. Пострадавших нет.