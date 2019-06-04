ГИБДД планирует запретить каршеринг для злостных нарушителей ПДД, пишут СМИ

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Госавтоинсекция планирует запретить пользование каршерингом для водителей, часто нарушающих правила дорожного движения и лишенных прав хотя бы единожды, сообщил начальник управления надзорной деятельности ГИБДД МВД России Роман Мишуров.
Как сообщает газета "Известия", Госавтоинспекция рассматривает вопрос создания для каршеринговых компаний единой базы злостных нарушителей ПДД.
"Такие водители несут в себе угрозу для законопослушных граждан. Наше ведомство собирается создать единую цифровую платформу, которая позволит каршеринговым компаниям проверять будущих клиентов — были ли они когда-либо лишены прав и как часто нарушают ПДД", - приводит издание слова Мишурова.
Он отметил, что в базу данных будут внесены не только россияне, но и иностранцы.
Ранее депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил министру транспорта РФ Евгению Дитриху в обязательном порядке оборудовать машины в системе каршеринга камерами для идентификации личности водителя. В письме министру политик отметил, что статистика убедительно показывает высокий уровень аварийности транспортных средств, предоставленных по системе каршеринга.