ГИБДД планирует запретить каршеринг для злостных нарушителей ПДД, пишут СМИ

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Госавтоинсекция планирует запретить пользование каршерингом для водителей, часто нарушающих правила дорожного движения и лишенных прав хотя бы единожды, сообщил начальник управления надзорной деятельности ГИБДД МВД России Роман Мишуров.

Как сообщает газета " Известия ", Госавтоинспекция рассматривает вопрос создания для каршеринговых компаний единой базы злостных нарушителей ПДД.

"Такие водители несут в себе угрозу для законопослушных граждан. Наше ведомство собирается создать единую цифровую платформу, которая позволит каршеринговым компаниям проверять будущих клиентов — были ли они когда-либо лишены прав и как часто нарушают ПДД", - приводит издание слова Мишурова.

Он отметил, что в базу данных будут внесены не только россияне, но и иностранцы.