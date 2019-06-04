Глава полиции Киевской области уволился из-за гибели пятилетнего мальчика

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Руководитель полиции Киевской области Дмитрий Ценов подал в отставку после гибели пятилетнего ребенка, которого тяжело ранили пьяные полицейские. Об этом сообщил председатель Нацполиции Украины Сергей Князев.

"Весь личный состав полиции приносит соболезнования в связи со смертью Кирилла. Мы понимаем, что это огромное горе для родителей. Мы все родители. Сейчас было принято мной решение и согласовано с министром, учитывая то, что генерал Ценов час назад обратился ко мне с рапортом об отставке, оно было согласовано и будет принято", — заявил Князев.

Сам Ценов отметил, что несет ответственность за своих подчиненных, поэтому подает рапорт об отставке с просьбой отправить его в самую горячую точку — в Донбасс.

"Прежде всего хочу выразить соболезнования по потере родителями сына. Как руководитель полиции Киевской области я несу ответственность за действия моих подчиненных. Я написал рапорт об увольнении и прошу главу Нацполиции отправить меня в самую горячую точку нашего государства", — заявил Ценов.

Резонансный инцидент произошел в Переяславе-Хмельницком. Пятилетний мальчик во дворе по месту жительства получил тяжелое огнестрельное ранение головы и открытую черепно-мозговую травму. По делу задержаны двое полицейских. Ребенка отвезли в Киев, за его жизнь боролись врачи, однако в понедельник вечером он умер.