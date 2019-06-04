Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-04T02:00Z
https://ria.ru/20190604/1555232072.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Глава полиции Киевской области уволился из-за гибели пятилетнего мальчика

02:00
5587
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Руководитель полиции Киевской области Дмитрий Ценов подал в отставку после гибели пятилетнего ребенка, которого тяжело ранили пьяные полицейские. Об этом сообщил председатель Нацполиции Украины Сергей Князев.
"Весь личный состав полиции приносит соболезнования в связи со смертью Кирилла. Мы понимаем, что это огромное горе для родителей. Мы все родители. Сейчас было принято мной решение и согласовано с министром, учитывая то, что генерал Ценов час назад обратился ко мне с рапортом об отставке, оно было согласовано и будет принято", — заявил Князев.
Сам Ценов отметил, что несет ответственность за своих подчиненных, поэтому подает рапорт об отставке с просьбой отправить его в самую горячую точку — в Донбасс.
"Прежде всего хочу выразить соболезнования по потере родителями сына. Как руководитель полиции Киевской области я несу ответственность за действия моих подчиненных. Я написал рапорт об увольнении и прошу главу Нацполиции отправить меня в самую горячую точку нашего государства", — заявил Ценов.
Резонансный инцидент произошел в Переяславе-Хмельницком. Пятилетний мальчик во дворе по месту жительства получил тяжелое огнестрельное ранение головы и открытую черепно-мозговую травму. По делу задержаны двое полицейских. Ребенка отвезли в Киев, за его жизнь боролись врачи, однако в понедельник вечером он умер.
Прокуратура расследует дело по статье "умышленное убийство" УК Украины. Ее санкция предусматривает до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
Президент Украины Владимир Зеленский во время совместного брифинга с бывшим президентом Украины Леонидом Кучмой в Киеве
00:18
Зеленский отреагировал на смерть ребенка из-за стрельбы пьяных полицейских
42273810
Обсудить 7
Ситуация на УкраинеКиевская областьУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Мужик.
4 июня, 02:22
Андрей Демкив
4000110
Рекомендуем
Президент Украины Владимир Зеленский во время совместного брифинга с бывшим президентом Украины Леонидом Кучмой в Киеве
Зеленский отреагировал на смерть ребенка из-за стрельбы пьяных полицейских
РИА
Новости
Представители националистических организаций сбивают надпись под бюстом маршала Георгия Жукова в Харькове возле Дворца спорта
Зеленский прокомментировал снос бюста Жукова в Харькове
Военнослужащие сирийской армии на танке Т-72 на юге Дамаска
Россия заблокировала заявление Совбеза ООН по Сирии, сообщил источник
Бывший премьер-министр Украины, лидер партии Народный фронт Арсений Яценюк выступает на съезде партии в Киеве
"Сделал ноги": Пушков высмеял "побег" Яценюка из Украины
Лента
новостей
Никита Белянкин
Отец спецназовца сообщил о задержании подозреваемого в убийстве сына
Пожар на складе с лакокрасочной продукцией в городе Арамиле Свердловской области. 4 июня 2019
Под Екатеринбургом загорелись склады с лакокрасочными материалами
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуме ответили на заявление главы МИД Латвии про Россию
Делегаты в зале на пленарном заседании зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы
Комитет ПАСЕ предложил России участвовать в июньской сессии
Кадр из мини-сериала Чернобыль
Британская сценаристка осудила отсутствие чернокожих актеров в "Чернобыле"
Сооснователь WikiLeaks Джулиан Ассанж
Суд в Швеции отказался арестовывать Ассанжа
Государственный флаг на здании министерства иностранных дел Украины в Киеве
МИД Украины пожаловался на возможное возвращение России в ПАСЕ
Российское судно Василий Головнин
Названа причина гибели моряков на российском судне "Василий Головнин"
Взрыв в центре Коканда во время беспорядков на межнациональной почве
Ферганская резня. Почему произошла трагедия, всколыхнувшая Советский Союз
Президент США Дональд Трамп
В США призывают к путчу, чтобы спасти страну от Путина
Фрегат проекта 11356 Адмирал Макаров
Оставшимся без украинских двигателей фрегатам нашли замену
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:06В правительстве рассказали о плане развития магистральной инфраструктуры
06:06В Японии произошло крупное ДТП с участием школьного автобуса
06:03Составлен рейтинг российских авиакомпаний с самой вкусной едой на борту
05:44Число случаев заражения лихорадкой Эбола в ДРК превысило две тысячи
05:17СМИ рассказали о беспомощности ПРО США перед российским "Авангардом"
05:11Уровень ПДК в воздухе на месте пожара в Красноярске не превышает норму
05:08Власти Мексики предупредили США о возможном росте числа мигрантов
05:03Собчак прокомментировала ситуацию с BadComedian
05:01Под Екатеринбургом ликвидировали открытое горение на складах
05:00В кабмине рассказали, когда примут решение по дизайну электронных паспортов
04:53Суд в США не дал демократам заблокировать финансирование стены на границе
04:49В США одобрили законопроект о запрете въезда лицам, вмешивавшимся в выборы
04:44В Красноярске ликвидировали открытое горение на складе ГСМ
04:31Рана пострадавшего в схватке в Приморье леопарда заживает
04:23Глава военного совета Судана призвал провести всеобщие выборы
04:21В Перу выдали ордер на арест сбежавшего судьи
04:19В Аргентине прошли митинги и марши против насилия над женщинами
04:15МВФ и Евросоюз могут прекратить финансовую поддержку Украины, считает Чижов
04:07Глава военсовета Судана объявил о формировании временного правительства
04:03Исследование выявило рост потребительского кредитования в России
Лента новостейМолния