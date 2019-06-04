Мусульмане встречают Ураза-байрам

Мусульмане в день праздника Ураза-байрам у Соборной мечети в Москве. Архивное фото

Мусульмане в день праздника Ураза-байрам у Соборной мечети в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Мусульмане во вторник отмечают один из двух главных праздников в исламе Ураза-байрам, главная совместная молитва рано утром, по традиции, будет совершена в Московской соборной мечети.

Ураза-байрам - татарское название "праздника разговения" (по-арабски Ид аль-Фитр). По преданию, установил его сам пророк Мухаммед в 624 году. Праздник отмечается в честь окончания поста в священный для мусульман месяц Рамадан.

По информации Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ, праздничная проповедь и богослужение пройдут в соборной мечети столицы в районе Проспекта мира с 7.00 до 8.00, к верующим обратится председатель Совета муфтиев России и ДУМ РФ Равиль Гайнутдин. При этом молельный зал откроется уже в 3.30 - с этого времени верующие смогут занимать места для праздничной молитвы. Традиционно столичные мечети в этот день посещают десятки тысяч мусульман.

В преддверии Ураза-байрама муфтий Гайнутдин обратился с праздничным посланием к мусульманам России.

"Сегодня мы встречаем светлый праздник – праздник разговения Ид аль-Фитр (Ураза-байрам), знаменующий собой окончание великого поста в месяц Рамадан… Да, Рамадан завершился, но важно помнить, что в каждый момент времени как в месяц Рамадан, так и после него, мы пишем Книгу нашей жизни, Книгу наших деяний, с которой предстанем перед нашим Создателем. Предельно важно стремиться к сохранению в себе той нравственности, доброты и чистоты души, которые мы обрели в течение этого месяца", - говорится в обращении.

В Исторической мечети на Большой Татарской улице Ураза-байрам начнут праздновать в 8.00, в Мемориальной мечети на Поклонной горе – в 6.30. Кроме того, правительство Москвы выделило две специальные площадки для совершения совместной молитвы в столице – это шатер Ландшафтный парк в Южном Бутово (молитва начнется в 7.00) и площадка в парке "Братеево" (начало в 6.30). Традиционно в районах мест празднования частично ограничивают движение автотранспорта.

В Подмосковье ДУМ региона совместно с правительством области выделило в этом году 39 площадок для молитвы на Ураза-байрам. Здесь религиозные мероприятия начнутся в 8.00.

После празднования верующие расходятся по домам, чтобы отметить Ураза-байрам в кругу родных и близких. По случаю праздника принято накрывать обильные столы, на которые зовут друзей и соседей.