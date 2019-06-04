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РИА Новости

Команда Зеленского готовит стратегию "возвращения Крыма"

01:02
42023
CC BY 4.0 / администрация президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
CC BY 4.0 / администрация президента Украины /
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский обсудит стратегию "возвращения" воссоединившегося с Россией Крыма с высокопоставленными чиновниками Евросоюза и НАТО в ходе визита в Брюссель, сообщила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель в эфире Телевизионной службы новостей (ТСН) на телеканале 1+1.
"Не думайте, что администрация забыла про Крым. Ведутся постоянные консультации. Когда будет наработано определенное решение, его вынесут. Администрация хочет быть прозрачной, но говорить о каких-либо слухах или решениях, которые могут быть очень чувствительными, до того, как будет принято это решение, администрация не хотела бы. Завтра (во вторник. — Прим. ред.) будет совершен первый визит, и этот вопрос Крыма будет тоже подниматься", — сказала она.
Пресс-секретарь подчеркнула, что позиция украинской стороны по поводу принадлежности полуострова не изменилась.
Зеленский отправится в Брюссель 4 июня. Это станет первым зарубежным визитом нового президента Украины.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,7% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя проголосовали за вхождение в состав Российской Федерации. Крымские власти провели плебисцит после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Москва неоднократно заявляла, что жители полуострова демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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Популярные комментарии
Он лучше бы Крым спросил, хочет ли он запрещения русского языка, дерусификации, сноса русских и советских памятников, хотят ли в Крыму жить на улицах Небесной Сотни или Шухевича и т.п.
4 июня, 01:22
УШУродонал Шателена
6710010
Стратегия "возвращения Крыма" по-украински незатейлива - национал-помешательство, скОкать, юродствовать (проявлять креатифф), разрушать, горы трупов и пламя пожарищ. Вот, Крым и вернулся ... домой. "Стратеги" могут всё это повторить и посмотреть, что в этот раз получится)))
4 июня, 01:22
ББoрисыч
4100000
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