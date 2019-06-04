Команда Зеленского готовит стратегию "возвращения Крыма"

"Не думайте, что администрация забыла про Крым. Ведутся постоянные консультации. Когда будет наработано определенное решение, его вынесут. Администрация хочет быть прозрачной, но говорить о каких-либо слухах или решениях, которые могут быть очень чувствительными, до того, как будет принято это решение, администрация не хотела бы. Завтра (во вторник. — Прим. ред.) будет совершен первый визит, и этот вопрос Крыма будет тоже подниматься", — сказала она.