Зеленский отреагировал на снос бюста Жукова в Харькове

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский призывает власти Харькова узнать мнение горожан по поводу сноса бюста маршала Советского Союза Георгия Жукова. Об этом рассказала пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель, комментируя реакцию президента на этот инцидент.

"Он также призывает национальную полицию и прокуратуру дать правовую оценку событиям, которые произошли 2 июня", — написала пресс-секретарь в фейсбуке.

Представители националистических организаций в воскресенье повалили бюст Жукова, установленный в Харькове возле Дворца спорта.

"Правовая коллизия"

Снос памятника Мендель назвала следствием непродуманной гуманитарной политики в стране в последние годы. Кроме того, представитель главы государства объяснила произошедшее "правовой коллизией: украинские законы предполагают снос памятников советским деятелям, за исключением исторических персон, связанных с "изгнанием нацистов" с Украины.

"Следовательно, закон не требует сноса памятника. Но правовая коллизия <…> — присутствует", — пояснила она.

"Пещерное варварство"

В российском Министерстве обороны заявили, что разрушение памятника стало результатом "нового цивилизационного выбора", который Украина сделала после 2014 года.

"Данный "выбор", к сожалению, направлен в противоположном от любой цивилизации направлении - к абсолютному, пещерному варварству", - отметил официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

Он добавил, что таким образом неонацисты пытаются заставить украинцев забыть о заслуженном статусе народа-победителя во Второй мировой. По его мнению, эта попытка обречена на провал.

В Госдуме также негативно оценили снос бюста Жукова в Харькове. Спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин назвал это актом вандализма и выразил уверенность, что украинский народ даст оценку подобным действиям. В понедельник Володин находился с визитом в Сербии, где возложил цветы к мемориалу Освободителям Белграда и памятнику Советскому солдату.