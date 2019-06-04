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РИА Новости
Новое оружие России

Российские военные успешно испытали новую ракету системы ПРО

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© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкПуск ракеты системы ПРО на полигоне Сары-Шаган. Архивное фото
Пуск ракеты системы ПРО на полигоне Сары-Шаган. Архивное фото
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Пуск ракеты системы ПРО на полигоне Сары-Шаган. Архивное фото
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Войска противовоздушной и противоракетной обороны Воздушно-космических сил России успешно провели испытательный пуск новой ракеты системы ПРО на полигоне в Казахстане, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций российского Минобороны.
"На полигоне Сары-Шаган (Республики Казахстан) боевым расчетом войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС успешно проведен очередной испытательный пуск новой ракеты российской системы противоракетной обороны (ПРО)", - говорится в сообщении.
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Заместитель командира соединения противоракетной обороны ВКС полковник Владимир Сергиенко заявил, что "новая противоракета системы ПРО после серии испытаний достоверно подтвердила заложенные характеристики и успешно выполнила задачу, поразив условную цель с заданной точностью".
Система противоракетной обороны состоит на вооружении Воздушно-космических сил и предназначена для защиты от ударов средств воздушно-космического нападения.
Российские Вооруженные силы сегодня и завтра
1 марта 2018, 20:05
Российские Вооруженные силы сегодня и завтраРазвитие Вооруженных сил России — в инфографике Ria.ru.
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