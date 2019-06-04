Российские военные успешно испытали новую ракету системы ПРО

Пуск ракеты системы ПРО на полигоне Сары-Шаган. Архивное фото

Пуск ракеты системы ПРО на полигоне Сары-Шаган. Архивное фото

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Войска противовоздушной и противоракетной обороны Воздушно-космических сил России успешно провели испытательный пуск новой ракеты системы ПРО на полигоне в Казахстане, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций российского Минобороны.

"На полигоне Сары-Шаган (Республики Казахстан) боевым расчетом войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС успешно проведен очередной испытательный пуск новой ракеты российской системы противоракетной обороны (ПРО)", - говорится в сообщении.

Заместитель командира соединения противоракетной обороны ВКС полковник Владимир Сергиенко заявил, что "новая противоракета системы ПРО после серии испытаний достоверно подтвердила заложенные характеристики и успешно выполнила задачу, поразив условную цель с заданной точностью".