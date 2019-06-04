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РИА Новости

Зеленский отреагировал на смерть ребенка из-за стрельбы пьяных полицейских

00:18
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© РИА Новости / Стрингер Президент Украины Владимир Зеленский во время совместного брифинга с бывшим президентом Украины Леонидом Кучмой в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский во время совместного брифинга с бывшим президентом Украины Леонидом Кучмой в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал сообщения о смерти пятилетнего мальчика после стрельбы пьяных полицейских в Киевской области.
"Конечно, ничто в мире не может утешить родных и близких. Но я — как президент и как отец — хочу заверить, что сделаю все, чтобы виновные были наказаны по справедливости. Никаких поблажек. Никакой попытки замять это дело. Эта трагедия должна стать уроком. Те, кто обязаны заботиться о безопасности граждан, должны ежеминутно помнить о своей ответственности. При жизни. Перед людьми, перед народом, перед страной", — написал глава государства в Facebook.
Ранее стало известно о задержании двоих сотрудников правоохранительных органов, которые 31 мая в состоянии опьянения тяжело ранили пятилетнего мальчика в Переяславе-Хмельницком.
Ребенка госпитализировали, однако в понедельник он скончался в киевской больнице от полученных травм.
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