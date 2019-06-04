Зеленский отреагировал на смерть ребенка из-за стрельбы пьяных полицейских

Президент Украины Владимир Зеленский во время совместного брифинга с бывшим президентом Украины Леонидом Кучмой в Киеве

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал сообщения о смерти пятилетнего мальчика после стрельбы пьяных полицейских в Киевской области.

"Конечно, ничто в мире не может утешить родных и близких. Но я — как президент и как отец — хочу заверить, что сделаю все, чтобы виновные были наказаны по справедливости. Никаких поблажек. Никакой попытки замять это дело. Эта трагедия должна стать уроком. Те, кто обязаны заботиться о безопасности граждан, должны ежеминутно помнить о своей ответственности. При жизни. Перед людьми, перед народом, перед страной", — написал глава государства в Facebook

Ранее стало известно о задержании двоих сотрудников правоохранительных органов, которые 31 мая в состоянии опьянения тяжело ранили пятилетнего мальчика в Переяславе-Хмельницком.