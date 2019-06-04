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РИА Новости
Культура

Михаил Жванецкий: "Дела идут хорошо — вот что плохо!"

Вчера, 08:00
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© РИА Новости / Сергей Поляков / Перейти в фотобанкПисатель-сатирик Михаил Жванецкий во время презентации своей новой книги "Жаркое лето [Читать зимой]" в саду скульптур Одесского литературного музея
Писатель-сатирик Михаил Жванецкий во время презентации своей новой книги Жаркое лето [Читать зимой] в саду скульптур Одесского литературного музея
© РИА Новости / Сергей Поляков
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Анастасия Мельникова, обозреватель МИА Россия сегодня
Анастасия Мельникова
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости, Анастасия Мельникова. "У меня дела должны идти… так себе. Тогда я могу мобилизоваться, и будет лучше", — говорит Михаил Жванецкий незадолго до выступления в концертном зале "Зарядье" в Москве. На самом деле у него-то все хорошо: билеты на авторский вечер, который состоится 6 июня, раскуплены, писатель и сатирик в отличной форме, иронизирует, репетирует и — шутя — строит планы на будущее. О том, как он искал бомбу с собакой-сапером, где самая добрая публика и как его принимают на Украине, — в интервью Михаила Жванецкого РИА Новости.
— В Москве будет какая-то новая программа?
— Совсем новая — это же сложности большие, но она точно будет обновлена! Подробнее пока не могу рассказывать, но там, к примеру, будут различные поэтические незарифмованные приветствия друзьям. А сейчас вот выбираю для концерта правильную рубашку…
— А в чем проблема, что не так с рубашками?
— У меня была сломана рука — два раза в одном месте, она еще болит, я довольно долго лечился, была операция. Рука уже работает, пальцы работают, и я все могу. Не знаю, как буду выступать, но постараюсь, чтобы манжета была видна (поэтому выбираю правильную рубашку). Я подлечился — теперь надо работать!
© Фото : пресс-служба "России 1"Михаил Жванецкий в программе "Дежурный по стране" ("Россия 1")
Михаил Жванецкий в Дежурном по стране говорит о том, о чем почти не рассказывают в новостях и итоговых программах госканала
© Фото : пресс-служба "России 1"
Михаил Жванецкий в программе "Дежурный по стране" ("Россия 1")
— Ваша программа "Дежурный по стране" (телеканал "Россия 1") уходит в отпуск, на летние каникулы, выпуск от 2 июня вы начали темой "Государство и народ" — с того, что, цитирую, "мы перессорились почти со всем миром, враги подготовлены, выстроены, злые, огрызаются, но главное — не нападут никогда"…
— Да, мне так кажется — на основе интуиции. И я не вижу желающих на нас напасть, как бы я ни оглядывался. Есть неприятные для нас исламисты в Сирии, но нет у меня ощущения, что они сколотят армию, обзаведутся оружием и нападут. На нас никто не планирует напасть.
— Когда вы говорите "дела идут хорошо — вот что плохо", вы имеете в виду себя?
— Да, я так говорил! Потому что когда идут хорошо дела, человек с таким даром, как у меня, расслабляется. У меня дела должны идти… так себе. Я таким образом могу мобилизоваться, и у меня получается лучше. Хотя когда дела идут хорошо — тоже хорошо на самом деле. В общем, в принципе, я выигрываю от обоих состояний.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПисатель-сатирик Михаил Жванецкий с супругой Натальей
Писатель-сатирик Михаил Жванецкий с супругой Натальей
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Писатель-сатирик Михаил Жванецкий с супругой Натальей
— А сейчас у вас какое состояние? Вы уже успели после отмены (из-за болезни) некоторых концертов съездить на гастроли?
— Да, только что вернулся из Казахстана, а до этого — Рига, Таллин, Санкт-Петербург. После концерта в Москве собираюсь в Солнечногорск, в Германии будут гастроли, и потом опять — в Питер (концерт в БКЗ "Октябрьский". — Прим. ред.). Там сейчас белые ночи, и это мой самый любимый, дорогой для меня город. Потому что я состоялся там — как писатель, артист, мужчина. Всё там — в Питере. С таким удовольствием я там выступаю! Публика там меня любит, и я очень люблю эту публику.
— А где еще вас любят и особенно тепло принимают?
— Много где, очень хорошая публика в Одессе — там, где я вырос. Еще в Киеве прекрасная.
— Давно вы были на Украине?
— Все время там бываю. В этом году ездил весной — на юбилей. Помню, выступал в Киеве, пришел, как всегда, за час до начала концерта и вижу, как люди с миноискателями и собачка-сапер обследуют сидения в зале. Ну и я присоединился к собачке этой — вместе начали бомбы искать, ничего не нашли. Зато когда пришла публика — столько было цветов… А один букет был — как туловище полной женщины в Одессе — вот такой был букет!
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкПисатель-сатирик Михаил Жванецкий на записи программы "Дежурный по стране" для эфира телеканала "Россия".
Писатель-сатирик Михаил Жванецкий на записи программы Дежурный по стране для эфира телеканала Россия. 2 апреля 2018
© РИА Новости / Антон Денисов
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Писатель-сатирик Михаил Жванецкий на записи программы "Дежурный по стране" для эфира телеканала "Россия".

Если мы говорим об успехе у зрителей, то я всегда сужу по тому, как публика меня встречает. Если два раза одинаково хорошо — то есть в начале концерта встают и в конце, — я считаю, что концерт удачный.

А после концерта занят книгами и автографами. Очень многие приносят мои книги, и я просто буквально падаю в руки зрителей у рампы. После поклонов я эти книги подписываю, подписываю, подписываю… И чувствую, что могу упасть — у меня уже такой возраст. Но кто-то поддержит, кто-то книгу протянет — я на них так… обопрусь и все равно подпишу.
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КультураКонцертный зал "Зарядье"Октябрьский (концертный зал)Михаил ЖванецкийМоскваСанкт-Петербург
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