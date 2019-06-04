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РИА Новости
Туризм

Составлен рейтинг российских авиакомпаний с самой вкусной едой на борту

06:03
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© Depositphotos / Sid10Еда на борту самолета
Еда на борту самолета
© Depositphotos / Sid10
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Десятку авиаперевозчиков, которые кормят пассажиров лучше всего, возглавила S7 Airlines, на втором месте - "Аврора", на третьем - Red Wings Airlines, сообщает Туту.ру.
Эксперты проанализировали около 27,5 тысяч размещенных на сайте сервиса отзывов, написанных пассажирами после полета в период с апреля 2018 года по апрель 2019 года, и составили список российских авиакомпаний с самым вкусным питанием на борту.
Оценку от девяти до десяти баллов не получил ни один перевозчик, от семи до девяти баллов пользователи поставили восьми авиакомпаниям, от шести до семи баллов — двум.
Лидер рейтинга - S7 Airlines. Авиакомпания кормит клиентов при перелетах любой дальности, за что и получает высокие оценки. Пассажирам обычно нравятся сэндвичи, которыми угощают во время перелетов длительностью менее трех часов. Такой перекус не нравится вегетарианцам и тем, кто не ест хлеб или майонез. Порции горячего питания на многочасовых перелетах в большинстве случаев путешественники называют достаточными, еду вкусной, есть несколько жалоб на рыбные блюда.
На втором месте - "Аврора". В отзывах пассажиры радуются наличию питания и удивляются, что еда вкусная. Однако есть жалобы на отсутствие выбора. Перевозчик предлагает блюда из курицы и рыбы, но курица быстро заканчивается. В итоге половина пассажиров вынуждена соглашаться на рыбу или оставаться голодными.
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У Red Wings Airlines пассажирам нравится, что авиакомпания кормит клиентов даже на коротких маршрутах. Размер порций и качество блюд получили положительную оценку. Но туристы недовольны ассортиментом напитков, просят включить в меню соки.
Четвертое место - у "Аэрофлота". Пассажиры хвалят горячее питание на рейсах продолжительностью более трех часов. Особенно нравятся завтраки. Холодными закусками довольны не все — в отзывах отмечают, что свежесть и качество зависят от направления. А вот кофе клиенты хвалят всех рейсах. "Не успели съесть ужин по московскому времени, как стали кормить завтраком по дальневосточному. Так что голодным никто не останется, да еще и блюда, и напитки - на выбор", — написал пассажир рейса Москва — Хабаровск.
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Замыкает первую пятерку "вкусных" авиакомпаний - "Ямал". На тех рейсах, где горячее питание предоставляют, пассажиры довольны качеством, количеством и выбором еды. Иногда встречаются жалобы на свежесть продуктов в холодных закусках.
На шестом месте - "Россия": клиенты хвалят горячие блюда, называя их "сытными и вкусными", но жалуются на слишком сладкие кондитерские изделия и отсутствие овощей.
В десятку также попали авиакомпании "Уральские авиалинии" , NordStar Airlines, Pegas Fly и NordWind Airlines.
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