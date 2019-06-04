"Они - смертники". Как в контактных зоопарках издеваются над животными

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости, Мария Семенова. "Птицам ломают крылья, животных давят, отбивают им внутренние органы. У кроликов и морских свинок появляется сыпь после контакта с посетителями, из-за этого их утилизируют и заменяют новыми", — так будни контактных зоопарков описывают активисты. Однако многие родители с удовольствием водят туда детей, а сотрудники "живых уголков" утверждают: это абсолютно безопасно для всех. Что на самом деле происходит в "трогательных" зверинцах, разбиралось РИА Новости.
Не прячутся от человека
Корреспондент РИА Новости посетила один из московских контактных зоопарков. В двух небольших залах на последнем этаже торгового центра теснятся козы, кролики, морские свинки, дикобраз, альпака, сурикаты и еноты, а также несколько видов ящериц.
На входе попросили надеть бахилы и ознакомиться с правилами. Среди них — требование снять верхнюю одежду, вымыть или продезинфицировать руки. Входить в вольеры с предупреждающими табличками можно только в сопровождении смотрителя. Отдельно — список запретов: нельзя кричать, дразнить и пугать животных, брать их на руки, трогать уши и глаза. Часть этих правил я невольно нарушила. Дезинфицирующего средства для рук мне никто не предложил, верхняя одежда — легкий плащ — остался на мне и был весьма кстати, когда кусала альпака. И хотя официально животных запрещается брать на руки, мне дали подержать бородатую агаму. Заплатив 100 рублей, я получила пластиковый стаканчик с кормом — нарезанными яблоками, огурцами, салатом, кабачком и тыквой.
В ближайшем ко входу вольере гостей встречает миниатюрный кенгуру валлаби.
— Можете зайти. Она любит огурцы, — приглашает смотритель. Кенгуру ведет себя очень спокойно: не возражает, чтобы гладили по шерстке, ест салат, игнорирует яблоки. Требует добавки: подходит вплотную, вытягивается, скребет лапами по джинсам. Визуально животное выглядит здоровым, единственное, что выбивается из общей картины, — очень длинные когти, ведь в контактном зоопарке нет естественных нагрузок, от которых они бы стачивались.
Первое, что бросается в глаза: чрезвычайное дружелюбие животных, которого не бывает в условиях, приближенных к естественным. Все звери оживляются при виде человека, подбегают к решетке, просовывают сквозь прутья лапы и носы. Заходить запрещается только к сурикатам и енотам, все остальные — в распоряжении посетителей.
"В природе инстинкт самосохранения подсказывает животным прятаться от человека, но в контактном зоопарке они никак не могут защитить свои интересы. Валлаби довольно часто содержатся в таких местах, хотя это противоестественная для них среда: кенгуру ограничены в движении, а ведь в природе не сидят на месте. Мы видели их в нескольких зоопарках, это просто ужас: они сидят и смотрят в одну точку. На фотографии, которую нам прислали, кенгуру вообще лежал с пробитой головой", — комментирует РИА Новости Ирина Новожилова, руководитель центра защиты прав животных "Вита".
В соседних вольерах — сурикаты. К ним заходить нельзя, но они тоже оживляются при виде посетителя и устраивают свару у решетки. Здесь все животные знают, что человек приносит еду. Кролики подбегают, быстро берут лакомство и прячутся в домике — подальше от человеческих рук. Для альпака, живущей в небольшом вольере в конце зоопарка, корма у меня почти не остается — она съедает последнюю морковку и требует добавки: хватает сначала за правую, потом за левую руку в районе запястья. Кожа защищена плотной тканью плаща, без этого прикосновение зубов было бы весьма болезненным. На шее и спине альпака заметны несколько красноватых пятен, но остальные животные выглядят здоровыми. Сотрудники контактного зоопарка утверждают, что все их питомцы привиты и ухожены, а небольших вольеров вполне хватает для активного образа жизни.
Корреспондент РИА Новости связалась с рядом других подобных зверинцев, но в большинстве из них отказались от комментариев. В одном контактном зоопарке РИА Новости рассказали, что за состоянием здоровья животных следит государственная ветеринарная служба.
"У нас крупнейшая сеть, мы были одними из первых, кто устроил этот бизнес в России. Но всегда выступали за то, что не все подобные заведения имеют право на существование. У нас нет животных из дикой природы, все они родились в питомниках или зоопарках и с младенчества адаптированы для общения с человеком. Для каждого вида при помощи специалистов разработан свой сбалансированный рацион. Смертность минимальна. Каждый посетитель расписывается, что ознакомился с правилами, за их соблюдением следят", — подчеркнул собеседник агентства.
Двести рук в день
А вот борцы за права животных полагают, что хороших контактных зоопарков нет. "Наша позиция: контактный зоопарк не может быть нормальным. Это противоестественно, потому что в естественной среде животное опасается человека, не находится столько времени в контакте с ним. Из-за жизни в таком зверинце может проявиться агрессия, в результате которой пострадают посетители", — заявил РИА Новости Сергей Шилин, председатель московского отделения "Альянса защитников животных".
Ирина Новожилова согласна с тем, что контактные зоопарки опасны не только для животных, но и для людей. "У страуса, например, шея полметра — одно движение в сторону, и у ребенка не будет глаза. А сколько раз нам писали: "Ребенка укусил хорек, когда разбирались, выяснялось, что справок о прививках у этого зоопарка нет", — объясняет Новожилова. По ее словам, за соблюдением правил, которые должны обезопасить животных, в таких местах никто не следит.
"В контактных зоопарках нарушаются санитарно-гигиенические правила. Сюда заходят с немытыми руками, многие в верхней одежде, в шубах — все это остается на шерсти. Посетители должны понимать, что за день животные проходят через двести рук — так что пусть потом не жалуются, если что-то подхватят", — предупреждает эксперт.
Новожилова уверена: обитатели тесных зверинцев не могут быть здоровы. "Животные лишены моциона, нет нагрузки для кровеносной системы и костей, иммунная система не может работать так, как в природе, поэтому они служат рассадником болезней. То есть они патологически больны, а к этому добавляется нагрузка в виде двухсот рук в день. Непонятно, кто дозирует питание. Если ребенок хочет, чтобы животное ело, он запихивает еду ему в рот, сколько пожелает. В выходные творится ужас. Гомон, огромное количество рук, обезумевшие животные, которые пытаются забиться в угол, но их все равно оттуда достают", — обрисовывает ситуацию Ирина Новожилова.
"Покупают для "затискивания"
Как утверждают зоозащитники, меньше всего в контактных зоопарках живут мелкие грызуны, кролики, ежи и цыплята. Их легко взять на руки (хотя де-юре во многих зоопарках это запрещено), а неосторожное объятие легко может повредить внутренние органы или кости.
"Мы видели много зоопарков с животными, которые куплены исключительно для "затискивания". Это смертники. Птицам ломают крылья, кроликов бросают, давят. Цыплята часто однодневные — потом их заменяют. Сотрудники одного подмосковного контактного зоопарка прямо сказали: "Когда у кроликов и морских свинок появляется сыпь, мы их сдаем в утиль". А высыпания образуются из-за постоянного контакта с посетителями. Или ежи — это животные с ночным образом жизни, днем они не могут быть активными и пытаются спать. Но через каждые пять минут заходит семья, подбегает к ежику, вытряхивает его из домика, куда он забился, и делает селфи. Ежа приподнимают на уровень груди или лица, колючки впиваются в руку — так он раз в десять минут падает на пол с метровой высоты. В итоге отбиты все внутренние органы. Контактные зоопарки практикуют утилитарный подход, будто звери — не живые существа, а игрушки", — возмущается Новожилова.
Морской котик в торговом центре
Контактные зоопарки неоднократно оказывались в центре скандала. Недавно житель Кузбасса, побывав в центре, который приехал на гастроли в Белово Кемеровской области, анонимно написал в соцсетях, что "у всех животных маленькие клетки, им не повернуться, все голодные и в ужасном состоянии". На пост отреагировал владелец зоопарка: он заявил, что заплатит 50 тысяч рублей тому, кто раскроет личность автора негативного отзыва.
В начале года в Туле дело дошло до прокурорской проверки из-за издевательств над семимесячным тигренком Сарой. Местные жители рассказали в Сети: чтобы животное приняло удачную позу для фото, его бьют и дергают за ошейник. Проверка жесткого обращения не выявила, контактный зоопарк вскоре переехал из Тулы в Тверь, где продолжил работать в прежнем режиме, — а Сара выглядит еще более изможденной.
30 апреля, 08:00В Челябинске разыскивают автобус с запертыми цирковыми животными
В 2015 году в одном из московских контактных зоопарков обнаружили краснокнижного морского котика — он содержался в тесной клетке. Это вызвало большой общественный резонанс, и владельцы заявили, что скоро животное перевезут в большой бассейн. Через несколько месяцев клетка действительно опустела, однако зоозащитники выяснили: котика отправили в подмосковный парк развлечений, где условия ничуть не лучше. На ситуацию вновь обратили внимание СМИ, после чего собственники продали животное. По информации Ирины Новожиловой, купил представитель цирковой индустрии. "Владелец подал на нас в суд и требовал девять миллионов за то, что мы подняли эту историю и осветили ее в СМИ. Конечно, суд мы выиграли", — ставит точку Новожилова.