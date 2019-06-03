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РИА Новости

Московское управление казначейства обеспечивает прозрачность платежей по РФ

Вчера, 17:40
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© Фото : Управление Федерального казначейства по городу МосквеУправление Федерального казначейства по городу Москве
Управление Федерального казначейства по городу Москве
© Фото : Управление Федерального казначейства по городу Москве
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Московское управление казначейства РФ обеспечивает прозрачность платежей в рамках исполнения контрактов по все территории России, рассказал РИА Новости врио руководителя московского управления Федерального казначейства России Андрей Лукашов.
Федеральное казначейство сейчас осуществляет сопровождение крупных госконтрактов и контролирует таким образом расходование бюджетных средств при госзакупках. Московское управление казначейства тестирует расширенный вариант контроля - когда исполнители контрактов раскрывают не только расходы по контракту, но и структуру формирования цен, и доходность проектов, рассказал Лукашов.

"Здесь есть два аспекта: во-первых - это прозрачность платежей для всего, что проходит через Казначейство, а во-вторых - это дополнительный контроль", - заявил Лукашов.

В частности, он напомнил, что в прошлом году Московское управление казначейства обеспечивало расширенное сопровождение госконтракта по созданию информационной системы к чемпионату мира по футболу-2018 (ФИФА-связь), в результате федеральный бюджет сэкономил более 0,5 миллиарда рублей.
"В рамках проекта мы контролировали структуру образования цены государственного контракта и всех контрактов, которые участвовали в исполнении. В итоге в доход федерального бюджета было возвращено свыше 0,5 миллиарда рублей", - заявил Лукашов. Уникальность этого проекта, по его словам, заключалась в том, что доходность контракта была изначально ограничена.
Также ведомство сопровождало важнейшие проекты по всей России: строительство Керченского моста и теплоэлектростанций в Севастополе и в Симферополе, строительство комплекса береговой и морской инфраструктуры в морском порту Геленждика, а так же морского порта на полуострове Ямал.
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Федеральное казначейство РФМоскваЭкономика
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