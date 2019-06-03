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РИА Новости

США одобрили поставки F-16 в Болгарию

Вчера, 23:58
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© AP Photo / Matt YorkАмериканские многофункциональные лёгкие истребители F-16 Fighting Falcon на авиабазе ВВС США "Девис-Монтен"
Американские многофункциональные лёгкие истребители F-16 Fighting Falcon на авиабазе ВВС США Девис-Монтен
© AP Photo / Matt York
Американские многофункциональные лёгкие истребители F-16 Fighting Falcon на авиабазе ВВС США "Девис-Монтен". Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 июн - РИА Новости. США одобрили поставки Болгарии самолетов F-16 на сумму в 1,7 миллиарда долларов, сообщило Агентство по оборонному сотрудничеству в структуре Пентагона.
Продажу одобрил госдепартамент, который оценивает политические риски подобных сделок. Он пришел к выводу, что продажа самолетов "будет способствовать задачам внешней политики и национальной безопасности США, поможет укрепить безопасность НАТО и безопасность ключевого партнера США".
Болгария хочет купить восемь самолетов модификации F-16 C/D Block 70/72, 10 двигателей к ним, 10 коммуникационных систем, а также другое оборудование и боеприпасы.
Одобрение сделки властями США не значит, что она обязательно состоится. Переговоры ведут правительство Болгарии и производитель самолетов Lockheed Martin.
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