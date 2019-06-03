В Красноярске загорелся склад горюче-смазочных материалов

Пожар на складе ГСМ в Красноярске. 3 июня 2019

Пожар на складе ГСМ в Красноярске. 3 июня 2019

© Фото : Пресс-служба МЧС России Пожар на складе ГСМ в Красноярске. 3 июня 2019

МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Склад горюче-смазочных материалов загорелся на площади 1 тысяча квадратных метров в промышленной зоне Красноярска, существует угроза перехода огня на два соседних здания, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

"На улице Котельникова горит склад ГСМ на 1 тысяче квадратных метров, работы ведутся по второму номеру сложности", - сказал собеседник агентства.

© Фото : Пресс-служба МЧС России Пожар на складе ГСМ в Красноярске. 3 июня 2019 © Фото : Пресс-служба МЧС России Пожар на складе ГСМ в Красноярске. 3 июня 2019

По его словам, есть угроза перехода огня на здания, стоящие рядом. "Для снятия угрозы готовится пенная атака", - отметил собеседник агентства.