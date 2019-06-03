В Красноярске загорелся склад горюче-смазочных материалов

МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Склад горюче-смазочных материалов загорелся на площади 1 тысяча квадратных метров в промышленной зоне Красноярска, существует угроза перехода огня на два соседних здания, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"На улице Котельникова горит склад ГСМ на 1 тысяче квадратных метров, работы ведутся по второму номеру сложности", - сказал собеседник агентства.
© Фото : Пресс-служба МЧС РоссииПожар на складе ГСМ в Красноярске. 3 июня 2019
© Фото : Пресс-служба МЧС России
Пожар на складе ГСМ в Красноярске. 3 июня 2019
По его словам, есть угроза перехода огня на здания, стоящие рядом. "Для снятия угрозы готовится пенная атака", - отметил собеседник агентства.
Он добавил, что на место пожара направлена лаборатория для замера содержания вредных веществ в воздухе. Информация о пострадавших пока не поступала, к тушению привлечены 35 человек и 11 единиц техники.