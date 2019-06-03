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РИА Новости
Война в Сирии

Российская миссия объяснила блокировку заявления Совбеза ООН по Сирии

Вчера, 23:37
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© AFP 2019 / Bulent KilicБоец Сирийских демократических сил в Ракке, Сирия
Боец Сирийских демократических сил в Ракке, Сирия
© AFP 2019 / Bulent Kilic
Боец Сирийских демократических сил в Ракке, Сирия . Архивное фото
ООН, 3 июн - РИА Новости. Россия не поддержала предложенное коллегами по Совбезу ООН заявление по Сирии, так как не считает возможным рассматривать обстановку на северо-западе страны отдельно от других ее районов, говорится в заявлении постпредства РФ при ООН.
Ранее стало известно, что РФ заблокировала выпуск заявления, предложенного "гуманитарной тройкой" Кувейтом, Германией и Бельгией, которые хотели от Совбеза ООН призвать стороны в Сирии подтвердить прекращение огня.
"Не согласны с тем, что обстановку на северо-западе можно рассматривать отдельно от других районов Сирии", - говорится в заявлении.
"Более того, в представленном на рассмотрение Совета документе абсолютно игнорировался тот факт, что Идлиб находится под контролем террористической группировки "Хейят Тахрир аш-Шам"*", - добавляется в заявлении.
Постпредство сожалеет, что "коллеги по Совету Безопасности избрали ангажированный подход к происходящему в САР".
"Так называемая гуманитарная "тройка" не выражала беспокойства, когда незаконно действующая в Сирии коалиция равняла с землей Хаджин или Багуз. "Освобожденная" Ракка до сих пор лежит в руинах", - заключается в заявлении.
Сирия до и после начала боевых действий
3 ноября 2017, 14:18
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
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