Российская миссия объяснила блокировку заявления Совбеза ООН по Сирии

ООН, 3 июн - РИА Новости. Россия не поддержала предложенное коллегами по Совбезу ООН заявление по Сирии, так как не считает возможным рассматривать обстановку на северо-западе страны отдельно от других ее районов, говорится в заявлении постпредства РФ при ООН.

Ранее стало известно, что РФ заблокировала выпуск заявления, предложенного "гуманитарной тройкой" Кувейтом, Германией и Бельгией, которые хотели от Совбеза ООН призвать стороны в Сирии подтвердить прекращение огня.

"Не согласны с тем, что обстановку на северо-западе можно рассматривать отдельно от других районов Сирии", - говорится в заявлении.

"Более того, в представленном на рассмотрение Совета документе абсолютно игнорировался тот факт, что Идлиб находится под контролем террористической группировки "Хейят Тахрир аш-Шам"*", - добавляется в заявлении.

Постпредство сожалеет, что "коллеги по Совету Безопасности избрали ангажированный подход к происходящему в САР".