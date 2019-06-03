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РИА Новости

Помпео выразил надежду на исключение России из системы энергопоставок в ЕС

Вчера, 23:11
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкГоссекретарь США Майк Помпео
Госсекретарь США Майк Помпео
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Госсекретарь США Майк Помпео. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 июн - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео надеется, что ЕС будет выстраивать энергопоставки без связи с Россией.
В интервью нидерландскому отделению телекомпании RTL Помпео спросили, какие риски связаны с проектом газопровода "Северный поток — 2".
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"Мы в Америке просто надеемся, что Европа серьезно подойдет к необходимости диверсифицированной, безопасной энергетической базы, которая не привязана к России. Мы знаем историю отношений между Европой и Россией, и мы знаем, что во времена конфликтов русские используют все доступные им инструменты, чтобы европейцам дороже встало принятие решений в собственных интересах, но не в интересах России. Мы надеемся, что Европа все сделает правильно", - сказал Помпео.
На вопрос, будут ли санкции против нидерландских компаний по "Северному потоку — 2", Помпео заявил, что заранее ничего говорить не будет. Аналогичный ответ он дал и на вопрос о том, могут ли голландские компании быть исключены из подобных санкций.
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Майк ПомпеоСеверный поток-2ЕвропаРоссияСШАЭкономика
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