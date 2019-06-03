В Совбезе ООН намерены поднять вопрос о нападении на россиянина в Косово

ООН, 3 июн - РИА Новости. Спецпредставитель генсека ООН по Косово Захир Танин скорее всего поднимет вопрос о нападении на сотрудника миссии ООН в Косово, россиянина Михаила Краснощекова, в ходе заседания Совбеза, сообщил журналистам постпред Кувейта Мансур Аль-Отаиби.

Десятого июня пройдет задание Совбеза ООН по работе миссии ООН в Косово. В начале июня министр иностранных дел самопровозглашенной республики Косово Бехджет Пацолли заявил, что потребует от своей дипмиссии в США, "чтобы, как только возникнет дискуссия о регионе в ООН, был рассмотрен вопрос" о действиях пострадавшего в ходе полицейской операции на севере края гражданина России, сотрудника миссии ООН Михаила Краснощекова.

"Мы ожидаем, что в ходе заседания спецпредставитель генсека по Косово затронет этот вопрос", - сказал Аль-Отаиби.

Акция спецподразделений полиции самопровозглашенного Косово на севере края началась утром 28 мая под предлогом борьбы с оргпреступностью. Косовские полицейские вторглись на север Косово и Метохии на десятках бронированных автомобилей. Местные сербы поставили баррикады на трассах в Косовска-Митровице и Зубин-Потоке и вступили в столкновения с полицией, произошла стрельба.

Несколько человек пострадали, в том числе трое полицейских, журналист и два сотрудника ООН, один из них - Краснощеков, который был госпитализирован. Косовская полиция сообщила о задержании в ходе акции 19 своих сотрудников, власти Сербии - о девяти лишенных свободы гражданах. Шестеро были освобождены судом в четверг, 30 мая, трое проходят лечение в больнице Косовска-Митровицы. Президент Сербии Александр Вучич привел вооруженные силы Сербии и МВД в состояние полной боевой готовности.