Группа Лимы и Международная контактная группа провели встречу по Венесуэле

БУЭНОС-АЙРЕС, 3 июн – РИА Новости. Представители Группы Лимы и Международной контактной группы высказались за продолжение оказания гуманитарной помощи Венесуэле и соседним странам, говорится в заявлении МИД Перу по итогам встречи.
В заседании приняли участие главы МИД Канады, Перу, Чили, Португалии, Уругвая а также высокопоставленные представители ЕС.
Стороны признали, что хотя решение по ситуации в Венесуэле должно приниматься самими жителями, однако влияние кризиса на регион в целом обязывает страны региона и международное сообщество играть более активную роль в процессе скорейшего возвращения к демократии в Венесуэле.
"Договорились продолжать тесное взаимодействие, в том числе с другими международными организациями. Группа Лимы и Международная контактная группа совпали в оценках тяжелого характера гуманитарной ситуации в стране, включая миграционный кризис, и взяли на себя обязательства продолжать оказывать гуманитарную поддержку народу Венесуэлы и соседним странами, которые были затронуты (последствиями ситуации в Венесуэле), в соответствии с принятыми международными принципами", - отмечается в заявлении.
Также стороны высказались за необходимость увеличения международной поддержки, гарантирующей, что гуманитарные организации будут способны доставить помощь без ограничений и политического вмешательства.
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В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента страны Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента.
В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим. Россия также неоднократно предостерегала США от военного вмешательства в дела Венесуэлы. В частности, замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявлял, что это было бы катастрофическим сценарием. По его словам, действия Вашингтона в адрес Каракаса еще больше разжигают кризис в Венесуэле.