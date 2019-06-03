Группа Лимы и Международная контактная группа провели встречу по Венесуэле

Лидер оппозиции Хуан Гуаидо, провозгласивший себя временным президентом Венесуэлы выступает перед своими сторонниками на площади Альтамира в Каракасе. Архивное фото

Лидер оппозиции Хуан Гуаидо, провозгласивший себя временным президентом Венесуэлы выступает перед своими сторонниками на площади Альтамира в Каракасе

БУЭНОС-АЙРЕС, 3 июн – РИА Новости. Представители Группы Лимы и Международной контактной группы высказались за продолжение оказания гуманитарной помощи Венесуэле и соседним странам, говорится в заявлении МИД Перу по итогам встречи.

В заседании приняли участие главы МИД Канады, Перу, Чили, Португалии, Уругвая а также высокопоставленные представители ЕС.

Стороны признали, что хотя решение по ситуации в Венесуэле должно приниматься самими жителями, однако влияние кризиса на регион в целом обязывает страны региона и международное сообщество играть более активную роль в процессе скорейшего возвращения к демократии в Венесуэле.

"Договорились продолжать тесное взаимодействие, в том числе с другими международными организациями. Группа Лимы и Международная контактная группа совпали в оценках тяжелого характера гуманитарной ситуации в стране, включая миграционный кризис, и взяли на себя обязательства продолжать оказывать гуманитарную поддержку народу Венесуэлы и соседним странами, которые были затронуты (последствиями ситуации в Венесуэле), в соответствии с принятыми международными принципами", - отмечается в заявлении.

Также стороны высказались за необходимость увеличения международной поддержки, гарантирующей, что гуманитарные организации будут способны доставить помощь без ограничений и политического вмешательства.

В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента страны Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента.