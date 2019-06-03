Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-03T22:53Z
https://ria.ru/20190603/1555230783.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155321/34/1553213456_0:322:3068:2048_1036x0_80_0_0_113e97c22c809b7d155dcf7fabcaf37e.jpg
РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

Группа Лимы и Международная контактная группа провели встречу по Венесуэле

Вчера, 22:52
376
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛидер оппозиции Хуан Гуаидо, провозгласивший себя временным президентом Венесуэлы выступает перед своими сторонниками на площади Альтамира в Каракасе
Лидер оппозиции Хуан Гуаидо, провозгласивший себя временным президентом Венесуэлы выступает перед своими сторонниками на площади Альтамира в Каракасе
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Лидер оппозиции Хуан Гуаидо, провозгласивший себя временным президентом Венесуэлы выступает перед своими сторонниками на площади Альтамира в Каракасе. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 3 июн – РИА Новости. Представители Группы Лимы и Международной контактной группы высказались за продолжение оказания гуманитарной помощи Венесуэле и соседним странам, говорится в заявлении МИД Перу по итогам встречи.
В заседании приняли участие главы МИД Канады, Перу, Чили, Португалии, Уругвая а также высокопоставленные представители ЕС.
Президент США Дональд Трамп
Вчера, 20:52
Трамп: Россия заявила о выводе "большинства своих людей" из Венесуэлы
Стороны признали, что хотя решение по ситуации в Венесуэле должно приниматься самими жителями, однако влияние кризиса на регион в целом обязывает страны региона и международное сообщество играть более активную роль в процессе скорейшего возвращения к демократии в Венесуэле.
"Договорились продолжать тесное взаимодействие, в том числе с другими международными организациями. Группа Лимы и Международная контактная группа совпали в оценках тяжелого характера гуманитарной ситуации в стране, включая миграционный кризис, и взяли на себя обязательства продолжать оказывать гуманитарную поддержку народу Венесуэлы и соседним странами, которые были затронуты (последствиями ситуации в Венесуэле), в соответствии с принятыми международными принципами", - отмечается в заявлении.
Также стороны высказались за необходимость увеличения международной поддержки, гарантирующей, что гуманитарные организации будут способны доставить помощь без ограничений и политического вмешательства.
Российский самолет Ил-62М в аэропорту Международном аэропорту Майкетии имени Симона Боливара. 28 марта 2019
30 марта, 08:00
Похороны однополярного мира теперь уже и в Венесуэле
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента страны Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента.
В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим. Россия также неоднократно предостерегала США от военного вмешательства в дела Венесуэлы. В частности, замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявлял, что это было бы катастрофическим сценарием. По его словам, действия Вашингтона в адрес Каракаса еще больше разжигают кризис в Венесуэле.
000005
Обсудить 0
Попытка госпереворота в ВенесуэлеГруппа ЛимыВенесуэлаВ мире
Рекомендуем
Госсекретарь США Майк Помпео
Помпео выразил надежду на исключение России из системы энергопоставок в ЕС
РИА
Новости
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
Помпео призвал Россию "сделать больше" для расследования крушения MH17
Раненный в Косово сотрудник миссии ООН россиянин Михаил Краснощеков
В Совбезе ООН намерены поднять вопрос о нападении на россиянина в Косово
Боец Сирийских демократических сил в Ракке, Сирия
Российская миссия объяснила блокировку заявления Совбеза ООН по Сирии
Лента
новостей
Руслан Бальбек
В Госдуме осудили возможное продление санкций по Крыму и Севастополю
Сессия ПАСЕ
Слуцкий назвал условие возвращения российской делегации в ПАСЕ
Никита Белянкин
Отец спецназовца сообщил о задержании подозреваемого в убийстве сына
Президент США Дональд Трамп
Трамп: Россия заявила о выводе "большинства своих людей" из Венесуэлы
На Украине переквалифицировали дело о ранении ребенка пьяными полицейскими
Продюсер Александр Роднянский
Роднянский назвал ситуацию вокруг BadComedian "трусостью и цензурой"
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Гутерреш осудил применение силы службами безопасности в Судане
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на IV Международном научно-экспертном форуме Примаковские чтения. 29 мая 2018
На Украине заложили основу для геноцида русского языка, заявила Матвиенко
Театральная площадь в Мюнхене
В Германии водителям электросамокатов разрешили ездить по проезжей части
На Украине умер ребенок, раненный пьяными полицейскими
Делегаты в зале на пленарном заседании зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы
Комитет ПАСЕ предложил России участвовать в июньской сессии
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:44Исследование: вклад туризма в ВВП России к 2025 году может вырасти вдвое
00:41Члены Совбеза ООН могут обсудить ситуацию в Венесуэле вне заседаний
00:37СМИ сообщили о трех вооруженных нападениях на силовиков в Ливане
00:26В Красноярске локализовали крупный пожар на складе ГСМ
00:22Российские военные успешно испытали новую ракету системы ПРО
00:18Зеленский отреагировал на смерть ребенка из-за стрельбы пьяных полицейских
00:17Вопрос дискриминации УПЦ надо поднимать в ООН, СЕ и ОБСЕ, считают в СПЧ
00:09Эксперты рассказали, как туристам не потерять деньги при бронировании жилья
23:58США одобрили поставки F-16 в Болгарию
23:55В Красноярске загорелся склад горюче-смазочных материалов
23:43Мексика и США закрыли споры в ВТО вокруг пошлин на сталь и алюминий
23:37Российская миссия объяснила блокировку заявления Совбеза ООН по Сирии
23:17Помпео призвал Россию "сделать больше" для расследования крушения MH17
23:11Помпео выразил надежду на исключение России из системы энергопоставок в ЕС
23:07В Совбезе ООН намерены поднять вопрос о нападении на россиянина в Косово
23:01В Германии водителям электросамокатов разрешили ездить по проезжей части
22:55В Сети появился трейлер фильма Скорсезе о Бобе Дилане
22:52Группа Лимы и Международная контактная группа провели встречу по Венесуэле
22:50Отец спецназовца сообщил о задержании подозреваемого в убийстве сына
22:42Jay-Z стал первым рэпером-миллиардером
Лента новостейМолния