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РИА Новости

Отец спецназовца сообщил о задержании подозреваемого в убийстве сына

Вчера, 22:50
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Никита Белянкин
Никита Белянкин
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Отец погибшего в драке в Подмосковье бывшего спецназовца Никиты Белянкина рассказал РИА Новости о задержании одного из подозреваемых в убийстве сына.
Ранее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что следователи установили личности участников массовой драки в Подмосковье. По месту жительства подозреваемых провели обыски. Сотрудники Следственного комитета изъяли вещи и предметы, необходимые для расследования.
Никита Белянкин
Вчера, 16:17
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По словам Алексея Белянкина, большинство подозреваемых уехали в Армению.
"Мне сказали, что Армения по такому делу выдаст всех, это почти точно", — рассказал он РБК.

Драка в Путилково

Драка с участием Никиты Белянкина произошла в ночь на воскресенье в подмосковном Путилково. Бывший спецназовец ГРУ погиб от удара ножом в сердце. Он пытался спасти мужчину, которого избивала толпа.
По словам отца, Белянкин, у которого была лицензия на травматику, сделал предупредительный выстрел в воздух, потом стрелял по ногам, но бывшего спецназовца, рассказал Белянкин-старший, повалили между машинами и начали бить. Однако он поднялся и оказывал сопротивление. В этот момент один из участников драки нанес удар ножом. Как установила судмедэкспертиза, экс-спецназовец скончался практически сразу.
Правоохранители возбудили уголовное дело.
Вчера, 04:51
Друг погибшего в Подмосковье спецназовца назвал предполагаемого убийцу
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РоссияПроисшествия
Популярные комментарии
Не понимаю почему Россия не ограничит резко пребывание в стране выходцев из юга.Они вас медлено асимилируют. И почему Россия подписала в Рабате "Пакт о миграции ООН".Он не в интересах России и других белых стран.Вот Трамп молодец,не подписал.
4 июня, 00:22
bbure100
1500002
Да люди то не против , только чинушам это видимо на руку, откаты получать. У нас наверное 95% преступлений от приезжих горцев.
4 июня, 00:35
Я Человек
1600000
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