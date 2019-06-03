Отец спецназовца сообщил о задержании подозреваемого в убийстве сына

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Отец погибшего в драке в Подмосковье бывшего спецназовца Никиты Белянкина рассказал РИА Новости о задержании одного из подозреваемых в убийстве сына.

Ранее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что следователи установили личности участников массовой драки в Подмосковье. По месту жительства подозреваемых провели обыски. Сотрудники Следственного комитета изъяли вещи и предметы, необходимые для расследования.

По словам Алексея Белянкина, большинство подозреваемых уехали в Армению.

"Мне сказали, что Армения по такому делу выдаст всех, это почти точно", — рассказал он РБК

Драка в Путилково

Драка с участием Никиты Белянкина произошла в ночь на воскресенье в подмосковном Путилково. Бывший спецназовец ГРУ погиб от удара ножом в сердце. Он пытался спасти мужчину, которого избивала толпа.

По словам отца, Белянкин, у которого была лицензия на травматику, сделал предупредительный выстрел в воздух, потом стрелял по ногам, но бывшего спецназовца, рассказал Белянкин-старший, повалили между машинами и начали бить. Однако он поднялся и оказывал сопротивление. В этот момент один из участников драки нанес удар ножом. Как установила судмедэкспертиза, экс-спецназовец скончался практически сразу.