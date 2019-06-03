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РИА Новости

Переход на цифровое ТВ в 36 регионах России прошел без проблем

Вчера, 22:48
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЗаместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Алексей Волин
Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Алексей Волин
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Алексей Волин. Архивное фото
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Переход от аналогового на цифровое эфирное телевидение в 36 регионах РФ третьей волны с населением в 60 миллионов человек в понедельник прошел без серьезных проблем, жители оказались более подготовленными, чем в регионах предыдущих этапов, сообщил РИА Новости замглавы Минкомсвязи Алексей Волин. По его словам, уже 110 миллионов россиян смотрят федеральные каналы только в "цифре".
Россия в 2019 году переходит от аналогового к цифровому телевещанию. Переход начался 3 декабря прошлого года и происходит поэтапно. Третий этап прошел 3 июня, когда на цифровое телевещание перешли 36 регионов. Еще 21 регион перейдет на "цифру" 14 октября.
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"На настоящий момент мы видим, что в подавляющем большинстве регионов третьего этапа отключение аналога и переход на "цифру" происходит без каких-либо серьезных проблем. Более того, мы отмечаем, что уровень готовности жителей к переходу на "цифру" значительно выше, чем в первом и втором этапе", - сказал Волин.
"Очень многие их тех, кого мог затронуть этот переход, к нему подготовились заблаговременно - в значительной степени за счет того, что были хорошо проинформированы в ходе информационно-разъяснительной кампании по первому и второму этапу", - добавил замминистра. По его словам, при том что в регионах третьего этапа живет 60 миллионов человек против 40 миллионов в регионах второго этапа, количество звонков на горячую линию было меньше. "Например, в первый день второго этапа позвонило 66 тысяч человек, а сейчас – меньше 50 тысяч", - отметил Волин.
Жители 36 регионов заранее приобрели цифровые приставки и телевизоры, благодаря чему продажи в первый день перехода на "цифру" были меньше, чем в предыдущие этапы. "На сегодняшний день, по предварительным данным, больше всего пока приставок было продано в Брянской области – 2,5 тысячи, но во многих регионах продажи приставок не перевалили и за 1 тысячу штук. Это объясняется хорошим уровнем подготовки, потому что на период, предшествующий отключению, в регионах третьего этапа было продано свыше 500 тысяч цифровых приставок и более 300 тысяч телевизоров", - рассказал Волин. Он добавил, что по-прежнему около 10-15% всех приставок продавалось через отделения "Почты России".
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По словам Волина, на сегодня товарные запасы приставок в РФ составляют 900 тысяч штук, при этом "по самым большим прогнозам", в ближайший месяц может быть продано максимум 300-400 тысяч. "То есть у нас есть очень серьезный запас", - отметил замминистра.
Также он отметил хорошую работу "горячих линий", хотя в ряде регионов в первые 15 минут наблюдалось длительное время ожидания ответа оператора. "Но везде оперативно были выведены дополнительные операторы, подключены дополнительные емкости и время ожидания везде сейчас составляет буквально несколько секунд", - сказал Волин. В ряде регионов возникла нехватка волонтеров, но в течение дня за счет оперативных мер, предпринятых местными властями, их количество было увеличено. "А в Алтайском крае к концу дня началась вторая волна звонков на "горячую линию". Но если раньше вторая волна звонков была связана с тем, что у людей снова возникали какие-то проблемы, то здесь звонили люди, которые благодарили за то, что волонтеры настроили у них оборудование", - сказал Волин.
Он также сообщил, что уже наблюдается повышенная активность в регионах четвертого этапа, где переход на "цифру" намечен на 14 октября. "Люди, наблюдая за тем, что происходит в регионах третьего этапа, достаточно активно начинают звонить на "горячую линию" и также приобретать себе оборудование", - сказал Волин.
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Переход на цифровое телевидениеАлексей ВолинРоссияОбщество
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