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РИА Новости

Apple представила iOS 13

Вчера, 22:38
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© AP Photo / Jeff ChiuКонференция Apple. 6 июня 2019
Конференция Apple. 6 июня 2019
© AP Photo / Jeff Chiu
ВАШИНГТОН, 3 июн - РИА Новости. Компания Apple представила обновленную операционную систему iOS 13, которая будет доступна на iPhone осенью 2019 года.
Одним из главных сюрпризов в iOS 13 станет более подробная карта, оснащенная множеством новых функций. Кроме того, в обновленной операционной системе повысится уровень защиты конфиденциальности пользователей. В iOS 13 iPhone также получит функцию Dark Mode для использования в темное время суток.
Кроме того, компания отказалась от iTunes. Медиаплеер заменят самостоятельными приложения Music, TV и Podcasts.
Apple также представила овую операционную систему MacOS Catalina. Ключевым нововведением в ней стал отказ от программы iTunes, которая с момента запуска 18 лет назад служила не только медиапроигрывателем и мультимедийной библиотекой пользователей, но и платформой для синхронизации мобильной техники Apple с вашим компьютером.
Как рассказал вице-президент компании Крейг Федериги, теперь функции iTunes перейдут приложениям Apple Music, Apple TV и Apple Podcasts.
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Синхронизация мобильного устройства с компьютером теперь будет происходить напрямую, без использования программы iTunes, сообщил представитель компании. Кроме того, новая версия MacOS позволит использовать iPad в качестве дополнительного монитора.
Помимо этого, компания представила новейшую модель настольного компьютера Mac Pro, который будет доступен осенью нынешнего года по стартовой цене 5999 долларов. Кроме того, компания из Купертино представила свой новый монитор Retina 6K диагональю 32 дюйма. Его стоимость составит 4999 долларов, подставка для него - еще 999 долларов.
В числе прочих программных обновлений Apple рассказала о появлении новых приложений на Apple Watch: теперь их владельцы станут менее зависимы от своих iPhone. Помимо этого, часы будут оснащены калькулятором, а также функцией, помогающей посчитать чаевые и разделить счет между членами вашей компании, а также счетчиком времени для качественной чистки зубов.
Apple также впервые показала iPadOS - операционную систему исключительно для iPad, которая расширяет функционал планшетов компании, ранее работавших на версиях iOS.
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