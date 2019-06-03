Роднянский назвал ситуацию вокруг BadComedian "трусостью и цензурой"

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Продюсер Александр Роднянский считает, что острая критика – важный момент для киноиндустрии, попытки заставить блогера BadComedian прекратить публиковать свои обзоры – это "трусость, непрофессионализм и цензура".

Российский блогер и обозреватель фильмов BadComedian (настоящее имя - Евгений Баженов) заявил, что может закрыть свой канал на YouTube из-за судебного иска кинокомпании Kinodanz на один миллион рублей, поступившего из-за выложенного в сеть обзора на фильм "За гранью реальности", об этом он сообщил в видеоролике на YouTube

"Меня сложно заподозрить в любви к Евгению Баженову, также известному миллионам подписчиков его канала как BadComedian. Особенно после того обзора, который он сделал на фильм "Левиафан" Андрея Звягинцева. Несправедливый и неточный, на мой взгляд, был обзор. Но я уверен - и это важный момент - что критика, даже острая и неприятная для авторов обозреваемых фильмов, является неотъемлемой частью здоровой индустрии. И шире - здорового общества", - написал Роднянский в Instagram

Продюсер отметил, что можно быть согласным или нет с высказываниями блогера, но "его смотрят миллионы, смотрят по своему выбору, и его мнение важно для огромной части нашей аудитории".

"Именно поэтому сегодня, когда на BadComedian, как оказалось, оказывается мощное давление с помощью крайне странных судебных исков, мне кажется важным сказать: для развития нашей индустрии нужны люди, которые честно и непредвзято, остро и неподкупно высказываются о наших фильмах", - добавил Роднянский.

По мнению Роднянского, "попытки заставить Евгения Баженова прекратить публиковать свои обзоры - это, если уж называть вещи своими именами, трусость, непрофессионализм и цензура".

По словам блогера, уже полгода у него идут судебные тяжбы с кинокомпанией Kinodanz, которая заявляет, что он "нарушил объемы цитирования". По мнению блогера, в российском законодательстве точной информации о нормах цитирования нет, что делает ситуацию противоречивой.