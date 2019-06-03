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РИА Новости
Культура

Роднянский назвал ситуацию вокруг BadComedian "трусостью и цензурой"

Вчера, 22:29
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПродюсер Александр Роднянский
Продюсер Александр Роднянский
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Продюсер Александр Роднянский. Архивное фото
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Продюсер Александр Роднянский считает, что острая критика – важный момент для киноиндустрии, попытки заставить блогера BadComedian прекратить публиковать свои обзоры – это "трусость, непрофессионализм и цензура".
Российский блогер и обозреватель фильмов BadComedian (настоящее имя - Евгений Баженов) заявил, что может закрыть свой канал на YouTube из-за судебного иска кинокомпании Kinodanz на один миллион рублей, поступившего из-за выложенного в сеть обзора на фильм "За гранью реальности", об этом он сообщил в видеоролике на YouTube.
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"Меня сложно заподозрить в любви к Евгению Баженову, также известному миллионам подписчиков его канала как BadComedian. Особенно после того обзора, который он сделал на фильм "Левиафан" Андрея Звягинцева. Несправедливый и неточный, на мой взгляд, был обзор. Но я уверен - и это важный момент - что критика, даже острая и неприятная для авторов обозреваемых фильмов, является неотъемлемой частью здоровой индустрии. И шире - здорового общества", - написал Роднянский в Instagram.
Продюсер отметил, что можно быть согласным или нет с высказываниями блогера, но "его смотрят миллионы, смотрят по своему выбору, и его мнение важно для огромной части нашей аудитории".
"Именно поэтому сегодня, когда на BadComedian, как оказалось, оказывается мощное давление с помощью крайне странных судебных исков, мне кажется важным сказать: для развития нашей индустрии нужны люди, которые честно и непредвзято, остро и неподкупно высказываются о наших фильмах", - добавил Роднянский.
По мнению Роднянского, "попытки заставить Евгения Баженова прекратить публиковать свои обзоры - это, если уж называть вещи своими именами, трусость, непрофессионализм и цензура".
По словам блогера, уже полгода у него идут судебные тяжбы с кинокомпанией Kinodanz, которая заявляет, что он "нарушил объемы цитирования". По мнению блогера, в российском законодательстве точной информации о нормах цитирования нет, что делает ситуацию противоречивой.
Kinodanz – российская кинокомпания, основанная в 2012 году в Москве. На счету Kinodanz такие фильмы, как "Танцы насмерть", "За гранью реальности", "Эбигейл", "Звёздный разум" и другие.
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КультураYouTubeАлександр РоднянскийРоссияМедиа - Общество
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