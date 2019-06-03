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РИА Новости

В Госдуме осудили возможное продление санкций по Крыму и Севастополю

Вчера, 22:26
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкРуслан Бальбек
Руслан Бальбек
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Руслан Бальбек. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости. Возможное продление на год санкций по Крыму и Севастополю не повлияет на политику РФ, Россия научилась за пять лет воспринимать западные санкции как неизбежное зло, заявил депутат Госдумы от крымского региона Руслан Бальбек.
Ранее источник в евроинститутах сообщил РИА Новости, что санкции по Крыму и Севастополю, срок которых истекает в июне, как ожидается, должны быть продлены еще на год, потому что позиция ЕС по вопросу принадлежности полуострова не изменилась.
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"Санкции следуют как тень за Россией, стоит нам выпрямиться и начать движение - они следуют за нашей спиной, поэтому избавиться от них на сегодняшний день считаю невозможным. Без сомнения, эти меры усложняют нашу жизнь, но за пять лет мы научились их воспринимать как неизбежное зло", - сказал РИА Новости Бальбек.
По его словам, независимо от того, будут санкции или нет, Россия уже не остановится в своем движении вперед.
"Я бы сказал, что сегодняшние санкции - это показатель нашего статуса как независимой державы. Европейские ограничения, разумеется, бьют по экономике, но не влияют на нашу внешнюю и внутреннюю политику. Так что те, кто надеется остановить Россию с помощью санкций, сильно просчитались", - заявил депутат.
Введение санкций против России и ответные шаги
1 сентября 2017, 14:00
Введение санкций против России и ответные шаги
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Руслан БальбекГосдума РФЕвросоюзКрымРоссияЭкономика
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