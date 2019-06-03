В Госдуме осудили возможное продление санкций по Крыму и Севастополю

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости. Возможное продление на год санкций по Крыму и Севастополю не повлияет на политику РФ, Россия научилась за пять лет воспринимать западные санкции как неизбежное зло, заявил депутат Госдумы от крымского региона Руслан Бальбек.

Ранее источник в евроинститутах сообщил РИА Новости, что санкции по Крыму и Севастополю, срок которых истекает в июне, как ожидается, должны быть продлены еще на год, потому что позиция ЕС по вопросу принадлежности полуострова не изменилась.

"Санкции следуют как тень за Россией, стоит нам выпрямиться и начать движение - они следуют за нашей спиной, поэтому избавиться от них на сегодняшний день считаю невозможным. Без сомнения, эти меры усложняют нашу жизнь, но за пять лет мы научились их воспринимать как неизбежное зло", - сказал РИА Новости Бальбек.

По его словам, независимо от того, будут санкции или нет, Россия уже не остановится в своем движении вперед.