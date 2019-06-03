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РИА Новости
Ситуация в Судане

В Судане профсоюзы летчиков и преподавателей объявили забастовку

Вчера, 22:15
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Объединения пилотов и профессоров Судана объявили о проведении забастовки до тех пор, пока не будет свергнут военный совет, сообщает суданское объединение профсоюзов.
Суданская армия рано утром в понедельник приступила к разгону палаточного лагеря на площади у комплекса зданий минобороны в центре Хартума. Сообщалось, что активно применялось огнестрельное оружие. Силы безопасности перекрыли все центральные улицы Хартума и подступы к площади. Суданское политическое оппозиционное объединение "Силы за свободу и перемены" заявило, что прекратило все переговоры с военным советом после разгона демонстрантов с применением оружия.
"Объединение пилотов Судана, являясь одним из столпов объединения профсоюзов, объявляет без какого-либо сомнения и двусмысленности всеобщее гражданское неповиновение без каких-либо исключений для каких бы то ни было рейсов", - говорится в заявлении объединения пилотов, опубликованном в Twitter объединения профсоюзов Судана.
"Мы призываем всех профессоров, студентов и всех относящихся к суданским университетам, колледжам и высшим школам выйти (на улицы - ред.), руководить мирными демонстрациями повсюду, призывать всех граждан выйти на улицы, перекрыть дороги и мосты баррикадами... и объявить политическую забастовку и гражданское неповиновение до тех пор, пока не падет военный совет", - отмечается в заявлении объединения профессоров, которое размещено в том же Twitter.
Суданские военные во время акции протеста у комплекса зданий Министерства обороны в Хартуме. 9 апреля 2019
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По сообщению оппозиционного Комитета врачей Судана, число погибших в результате разгона палаточного лагеря в Хартуме превысило 30 человек, сотни получили ранения. Суданская оппозиция обвинила переходный военсовет в разгоне мирной акции и призвала к массовым протестам по всей стране и к немедленному уходу военного совета из власти.
Военные в свою очередь заявили, что операция была направлена не против демонстрантов, а для задержания преступников, просочившихся в ряды протестующих. Армия призвала к продолжению диалога с силами политической оппозиции, заявив, что переговоры могут возобновиться в ближайшие дни, и пообещала разрешить протестующим вернуться на столичную площадь.
Военный переворот произошел в Судане 11 апреля на фоне четырехмесячных народных протестов. Президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму. Власть в свои руки взял сформированный армией переходный военный совет, который заявил о намерении в течение двух лет передать руководство в руки избранных властей. Однако народные протесты, несмотря на обещания военных, не утихают. Протестующие требуют немедленного формирования гражданского управляющего органа и передачи ему всех властных полномочий.
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Ситуация в СуданеСуданВ мире
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