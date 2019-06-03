В Судане профсоюзы летчиков и преподавателей объявили забастовку

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Объединения пилотов и профессоров Судана объявили о проведении забастовки до тех пор, пока не будет свергнут военный совет, сообщает суданское объединение профсоюзов.

Суданская армия рано утром в понедельник приступила к разгону палаточного лагеря на площади у комплекса зданий минобороны в центре Хартума. Сообщалось, что активно применялось огнестрельное оружие. Силы безопасности перекрыли все центральные улицы Хартума и подступы к площади. Суданское политическое оппозиционное объединение "Силы за свободу и перемены" заявило, что прекратило все переговоры с военным советом после разгона демонстрантов с применением оружия.

"Объединение пилотов Судана, являясь одним из столпов объединения профсоюзов, объявляет без какого-либо сомнения и двусмысленности всеобщее гражданское неповиновение без каких-либо исключений для каких бы то ни было рейсов", - говорится в заявлении объединения пилотов, опубликованном в Twitter объединения профсоюзов Судана.

"Мы призываем всех профессоров, студентов и всех относящихся к суданским университетам, колледжам и высшим школам выйти (на улицы - ред.), руководить мирными демонстрациями повсюду, призывать всех граждан выйти на улицы, перекрыть дороги и мосты баррикадами... и объявить политическую забастовку и гражданское неповиновение до тех пор, пока не падет военный совет", - отмечается в заявлении объединения профессоров, которое размещено в том же Twitter.

По сообщению оппозиционного Комитета врачей Судана, число погибших в результате разгона палаточного лагеря в Хартуме превысило 30 человек, сотни получили ранения. Суданская оппозиция обвинила переходный военсовет в разгоне мирной акции и призвала к массовым протестам по всей стране и к немедленному уходу военного совета из власти.

Военные в свою очередь заявили, что операция была направлена не против демонстрантов, а для задержания преступников, просочившихся в ряды протестующих. Армия призвала к продолжению диалога с силами политической оппозиции, заявив, что переговоры могут возобновиться в ближайшие дни, и пообещала разрешить протестующим вернуться на столичную площадь.