Слуцкий назвал условие возвращения российской делегации в ПАСЕ

МОСКВА, 3 июня – РИА Новости. Депутат Государственной думы Леонид Слуцкий назвал условие возвращение России в Парламентскую Ассамблею Совета Европы.

Ранее комитет ПАСЕ по регламенту принял резолюцию, в которой предлагается предоставить российской делегации полномочия по участию в июньской сессии. Документ также предлагает прописать в уставе организации невозможность "лишения членов делегации права голоса, права выступать и быть представленным в Ассамблее в случае оспаривания или пересмотра полномочий".

По словам Слуцкого, Россия вернется в ПАСЕ, если Ассамблея примет доклад по полномочиям Петры де Суттер с рекомендациями регламентного комитета в первый день сессии 24 июня. Парламентарий отметил также отметил вероятность положительного исхода голосования, несмотря на противодействие украинской делегации и некоторых стран Балтии.

Слуцкий добавил, что окончательное решение о формировании российской делегации должно быть принято Федеральным собранием при координации МИД.

Россия и ПАСЕ

В 2014 году российскую делегацию в ПАСЕ лишили права голоса и ряда других полномочий из-за событий на Украине.

Москва заявила о невозможности работы в подобных условиях и прекратила участие в заседаниях, а в середине 2017-го объявила, что замораживает часть выплат в бюджет СЕ.

Россия предлагала внести в регламент положения о том, что никто не имеет права лишать национальные делегации полномочий.