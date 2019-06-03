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РИА Новости

Слуцкий назвал условие возвращения российской делегации в ПАСЕ

Вчера, 21:55
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкСессия ПАСЕ
Сессия ПАСЕ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Сессия ПАСЕ. Архивное фото
МОСКВА, 3 июня – РИА Новости. Депутат Государственной думы Леонид Слуцкий назвал условие возвращение России в Парламентскую Ассамблею Совета Европы.
Ранее комитет ПАСЕ по регламенту принял резолюцию, в которой предлагается предоставить российской делегации полномочия по участию в июньской сессии. Документ также предлагает прописать в уставе организации невозможность "лишения членов делегации права голоса, права выступать и быть представленным в Ассамблее в случае оспаривания или пересмотра полномочий".
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По словам Слуцкого, Россия вернется в ПАСЕ, если Ассамблея примет доклад по полномочиям Петры де Суттер с рекомендациями регламентного комитета в первый день сессии 24 июня. Парламентарий отметил также отметил вероятность положительного исхода голосования, несмотря на противодействие украинской делегации и некоторых стран Балтии.
Слуцкий добавил, что окончательное решение о формировании российской делегации должно быть принято Федеральным собранием при координации МИД.

Россия и ПАСЕ

В 2014 году российскую делегацию в ПАСЕ лишили права голоса и ряда других полномочий из-за событий на Украине.
Москва заявила о невозможности работы в подобных условиях и прекратила участие в заседаниях, а в середине 2017-го объявила, что замораживает часть выплат в бюджет СЕ.
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Россия предлагала внести в регламент положения о том, что никто не имеет права лишать национальные делегации полномочий.
На апрельской сессии этого года ПАСЕ призвала Москву сформировать делегацию, а также выплатить взнос.
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10 февраля 2017, 14:25
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)Структура и функции ПАСЕ, а также взаимоотношения России и Ассамблеи – в инфографике Ria.ru
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