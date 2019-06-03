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РИА Новости
Ситуация в Судане

Гутерреш осудил применение силы службами безопасности в Судане

Вчера, 21:53
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш . Архивное фото
ООН, 3 июн - РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш категорически осудил применение силы службами безопасности в Судане, что привело к гибели и ранению людей, сообщил в понедельник журналистам официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.
По сообщению оппозиционного Комитета врачей Судана, число погибших в результате разгона палаточного лагеря в столице Судана Хартуме превысило 30 человек, сотни получили ранения.
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Ранее телеканал Sky News Arabia сообщил о 14 погибших, Комитет врачей Судана - о восьми погибших, 60 пострадавших.
"Генеральный секретарь решительно осуждает насилие и сообщения о чрезмерном применении силы сотрудниками служб безопасности в отношении гражданских лиц, в результате чего многие погибли и получили ранения", - сказал Дюжаррик.
По его словам, генсек "осуждает применение силы для разгона протестующих на месте проведения сидячей забастовки и встревожен сообщениями о том, что силы безопасности открыли огонь внутри медицинских учреждений".
"Генсек напоминает переходному Военному совету о его ответственности за обеспечение безопасности и защиты граждан Судана. Он настоятельно призывает все стороны проявлять максимальную сдержанность. Это включает в себя ответственность за соблюдение прав человека всех граждан, включая право на свободу собраний и выражения мнений", - добавил Дюжаррик.
Гутерреш также призвал обеспечить беспрепятственный доступ для оказания основной медицинской помощи на местах в Хартуме и в больницах, где проходят лечение раненые.
По словам Дюжаррика, генсек "настоятельно призывает суданские власти содействовать проведению независимого расследования случаев гибели людей и привлечь виновных к ответственности", а также "настоятельно призывает стороны продолжать мирный диалог и продолжать переговоры о передаче власти переходному органу, возглавляемому гражданским населением, как того требует Африканский союз".
Суданская армия рано утром в понедельник приступила к разгону палаточного лагеря на площади у комплекса зданий минобороны в центре Хартума. Сообщалось, что активно применялось огнестрельное оружие. Силы безопасности перекрыли все центральные улицы Хартума и подступы к площади.
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Ситуация в СуданеАнтониу ГутеррешСтефан ДюжаррикСуданООНВ мире
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