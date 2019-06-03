Гутерреш осудил применение силы службами безопасности в Судане

ООН, 3 июн - РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш категорически осудил применение силы службами безопасности в Судане, что привело к гибели и ранению людей, сообщил в понедельник журналистам официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

По сообщению оппозиционного Комитета врачей Судана, число погибших в результате разгона палаточного лагеря в столице Судана Хартуме превысило 30 человек, сотни получили ранения.

Ранее телеканал Sky News Arabia сообщил о 14 погибших, Комитет врачей Судана - о восьми погибших, 60 пострадавших.

"Генеральный секретарь решительно осуждает насилие и сообщения о чрезмерном применении силы сотрудниками служб безопасности в отношении гражданских лиц, в результате чего многие погибли и получили ранения", - сказал Дюжаррик.

По его словам, генсек "осуждает применение силы для разгона протестующих на месте проведения сидячей забастовки и встревожен сообщениями о том, что силы безопасности открыли огонь внутри медицинских учреждений".

"Генсек напоминает переходному Военному совету о его ответственности за обеспечение безопасности и защиты граждан Судана. Он настоятельно призывает все стороны проявлять максимальную сдержанность. Это включает в себя ответственность за соблюдение прав человека всех граждан, включая право на свободу собраний и выражения мнений", - добавил Дюжаррик.

Гутерреш также призвал обеспечить беспрепятственный доступ для оказания основной медицинской помощи на местах в Хартуме и в больницах, где проходят лечение раненые.

По словам Дюжаррика, генсек "настоятельно призывает суданские власти содействовать проведению независимого расследования случаев гибели людей и привлечь виновных к ответственности", а также "настоятельно призывает стороны продолжать мирный диалог и продолжать переговоры о передаче власти переходному органу, возглавляемому гражданским населением, как того требует Африканский союз".

Суданская армия рано утром в понедельник приступила к разгону палаточного лагеря на площади у комплекса зданий минобороны в центре Хартума. Сообщалось, что активно применялось огнестрельное оружие. Силы безопасности перекрыли все центральные улицы Хартума и подступы к площади.