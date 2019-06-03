В четырех уральских регионах стартовало комплексное мобилизационное учение

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Комплексное мобилизационное учение стартовало в понедельник на территории четырех уральских регионов - Свердловской, Челябинской, Тюменской и Курганской областей, сообщает департамент информполитики области.

В понедельник губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обсудил с представителями Главного управления специальных программ президента РФ ход учения, стартовавшего под руководством командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) России генерал-полковника Александра Лапина. Впервые совместно с воинскими частями и военными комиссариатами ЦВО в учениях принимают участие представители органов областной и местной власти.

"Со своей стороны мы подготовили все необходимые документы, проинструктировали задействованных специалистов. Надеюсь, коллеги справятся с задачей", - приводятся в релизе слова губернатора.

Как говорится в сообщении ЦВО, во время плановых учений будут отработаны вопросы взаимодействия органов военного управления и войск военного округа с руководством регионов и муниципалитетов.