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РИА Новости
Свердловская область

В четырех уральских регионах стартовало комплексное мобилизационное учение

Вчера, 21:45
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© РИА Новости / Олег Яровиков / Перейти в фотобанкКомандно-штабные мобилизационные учения
Командно-штабные мобилизационные учения
© РИА Новости / Олег Яровиков
Перейти в фотобанк
Командно-штабные мобилизационные учения . Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Комплексное мобилизационное учение стартовало в понедельник на территории четырех уральских регионов - Свердловской, Челябинской, Тюменской и Курганской областей, сообщает департамент информполитики области.
В понедельник губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обсудил с представителями Главного управления специальных программ президента РФ ход учения, стартовавшего под руководством командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) России генерал-полковника Александра Лапина. Впервые совместно с воинскими частями и военными комиссариатами ЦВО в учениях принимают участие представители органов областной и местной власти.
"Со своей стороны мы подготовили все необходимые документы, проинструктировали задействованных специалистов. Надеюсь, коллеги справятся с задачей", - приводятся в релизе слова губернатора.
Как говорится в сообщении ЦВО, во время плановых учений будут отработаны вопросы взаимодействия органов военного управления и войск военного округа с руководством регионов и муниципалитетов.
Всего в учении, которое продлится до 7 июня, примут участие более 1,5 тысячи военнослужащих соединений и воинских частей ЦВО, а также граждане, находящиеся в резерве, уточняет округ.
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