Минтруд изучит вопрос об отказах активистам НКО в пособиях

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Министру труда РФ Максиму Топилину был направлен запрос с требованием разобраться в основаниях, по которым Пенсионный фонд России (ПФР) в некоторых регионах отказывает в выплатах пособий родителям детей-инвалидов, работающим на общественных началах в некоммерческих организациях, сообщает пресс-служба партии "Единая Россия"; пресс-служба Минтруда подтвердила получение письма и отметила, что этот вопрос будет изучен.

"Нам стало известно, что в некоторых регионах отделения ПФР удерживают выплаты родителям детей-инвалидов в том случае, если они работают в НКО на общественных началах. Такие прецеденты были зафиксированы в отношении активистов Всероссийской организации родителей детей-инвалидов (ВОРДИ) ... Необходимо, чтобы Минтруд РФ разъяснил сложившуюся ситуацию, дал информацию – на каких основаниях было принято решение отказать в выплате. В связи с этим я направила депутатский запрос на имя министра труда и социальной защиты Максима Топилина", - заявила первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева, слова которой приводятся в пресс-релизе.

По ее словам, совершенно очевидно, что родители детей-инвалидов не получают за свою работу деньги, и отказ в предоставлении им выплат не только не обоснован, "он попросту противоречит политике нашего государства, одним из главных приоритетов которой является поддержка материнства и детства".

Как указано в пресс-релизе, в своем запросе парламентарий указала на то, что в таких ситуациях надзорные органы должны вставать на сторону родителей детей-инвалидов.

"Родители, воспитывающие детей с ограниченными возможностями здоровья, для того, чтобы добиться полагающихся им по закону выплат, были вынуждены обратиться в прокуратуру, которая зачастую вставала на их сторону и обязывала региональные отделения ПФР эти пособия выплачивать в судебном порядке. Таким образом, сложилась абсурдная ситуация. Необходимо как можно скорее ее исправить и обеспечить таких родителей своевременными выплатами", - отметила Окунева.