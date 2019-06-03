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РИА Новости

Слуцкий оценил предложение комитета ПАСЕ об участии России в сессии в июне

Вчера, 21:27
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© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий во время пресс-конференции о планах работы в период осенней сессии. 14 сентября 2018
Председатель Комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий во время пресс-конференции о планах работы в период осенней сессии. 14 сентября 2018
© РИА Новости / Александр Натрускин
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Система санкций в повестке Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) осталась, но из нее ушло то, что не устраивало РФ, в частности, лишение депутатов права голоса, заявил журналистам глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Ранее комитет ПАСЕ по регламенту принял проект резолюции, в котором предложил предоставить российской делегации полномочия по участию в июньской сессии. Документ также предлагает изменить устав организации и указать, что "в случае оспаривания или пересмотра полномочий члены не могут быть лишены права голоса, права выступать, быть представленным в Ассамблее и в ее органах". Осуществление этих прав также не может быть приостановлено.
Заседание Парламентской Ассамблеи Совета Европы
Вчера, 20:06
"Предложение поступило". Примет ли Россия участие в июньской сессии ПАСЕ?Профильный комитет ПАСЕ предложил России участвовать в июньской сессии. В эфире радио Sputnik первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров напомнил о принципиальной позиции Москвы в этом вопросе.
"Система санкций осталась, это именно то, чего мы ожидали. То есть в данном случае речь идет о том, что в регламенте ПАСЕ... санкции остаются, но из них уходит то, что не устраивало нас, те вещи, которые, с нашей точки зрения, не могут применяться к парламентским делегациям: лишение права голоса и тому подобное", - сказал Слуцкий журналистам.
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)
10 февраля 2017, 14:25
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)Структура и функции ПАСЕ, а также взаимоотношения России и Ассамблеи – в инфографике Ria.ru
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Леонид СлуцкийЕвропаПарламентская ассамблея Совета ЕвропыВ мире
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