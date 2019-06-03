Слуцкий оценил предложение комитета ПАСЕ об участии России в сессии в июне

Председатель Комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий во время пресс-конференции о планах работы в период осенней сессии. 14 сентября 2018

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Система санкций в повестке Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) осталась, но из нее ушло то, что не устраивало РФ, в частности, лишение депутатов права голоса, заявил журналистам глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Ранее комитет ПАСЕ по регламенту принял проект резолюции, в котором предложил предоставить российской делегации полномочия по участию в июньской сессии. Документ также предлагает изменить устав организации и указать, что "в случае оспаривания или пересмотра полномочий члены не могут быть лишены права голоса, права выступать, быть представленным в Ассамблее и в ее органах". Осуществление этих прав также не может быть приостановлено.