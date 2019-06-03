Кучма прокомментировал назначение представителем Киева по Донбассу

МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Второй президент Украины Леонид Кучма прокомментировал назначение представителем Киева на переговорах трехсторонней контактной группы по Донбассу.

Политик заявил, что не мог проигнорировать такое предложение.

"Действительно, Украина переживает не самые легкие времена в своей истории", - заявил он.

Кучма также выразил надежду, что сможет внести свой вклад в нормандский формат.

"И если там мы принимаем решения, они, конечно, должны быть в какой-то мере согласованы, то на Украине тоже должны выполняться", - заключил он.

Кучма покинул этот же пост в октябре 2018 года. Политик ранее заявлял, что завершит работу по достижению "критического возраста", в августе ему исполнилось 80 лет. В ноябре представителем Киева стал экс-министр обороны Евгений Марчук.

"Хороший знак"

Депутат Верховной рады от "Народного фронта" Андрей Тетерук положительно оценил возвращение Кучмы в переговорный процесс. Он заявил, что экс-президент справится с этой ролью лучше, чем "кто-то молодой из "95 квартала", поскольку у него есть необходимый опыт и знания.

В свою очередь, постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич назвал назначение Леонида Кучмы хорошим знаком. Он также выразил надежду, что украинские представители на переговорах найдут в себе способности и силы совершить конкретные шаги, которые позволили бы быстрее решать вопросы мира, а не войны.

По словам заместитель директора Института СНГ Владимир Жарихин, назначение Кучмы не изменит ситуацию на переговорах ни в лучшую, ни в худшую сторону. При этом он выразил мнение, что именно при втором президенте Украины переговоры зашли в тупик. Однако он также отметил, что переговорщики являются проводниками решений глав государств, а политика Порошенко по этому вопросу ограничивалась одной целью – "не выполнять Минские соглашения".

Сдвигов не ожидают

В МИД ДНР также прокомментировали решение о возвращении Кучмы в контактную группу по урегулированию конфликта в Донбассе. По словам главы ведомства Владислава Дейнего, в самопровозглашенной республике не ожидают положительных сдвигов после этого.

По мнению дипломата, Киев продолжает риторику бывшего президента Петро Порошенко. Дейнего также отметил, что украинские власти делают много противоречивых заявлений по Донбассу.

"Поэтому вопрос абсолютно не принципиальный, кто конкретно будет проводить политику Украины на минских переговорах. Вопрос только в том, кто будет формировать эту политику", - подчеркнул он.

В свою очередь, представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник считает, что договороспособность Киева на минских переговорах будет зависеть от позиции и политической воли Зеленского. Он также отметил, что сложно назвать новым предложение Кучмы о "хлебном перемирии".

Мирошник посоветовал, что за предыдущие годы переговоров ни одного пункта комплекса мер по выполнению минских соглашений полностью выполнено не было. По его словам, главной причиной этому служила недоговороспособность Порошенко.

"Сейчас Порошенко ушел, но отдельные представители остаются", - отметил представитель ЛНР.