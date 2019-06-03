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РИА Новости

В Волгоградской области сгорела конюшня, где занимались дети-инвалиды

Вчера, 21:19
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ВОЛГОГРАД, 3 июн – РИА Новости. Конюшня конно-спортивного клуба сгорела в городе Волжский Волгоградской области, где бесплатно занимались дети-инвалиды, в пожаре погибло пять лошадей и два пони, сообщила РИА Новости представитель клуба Дарья Макаренкова.
По ее словам, пожар в Волжском случился в ночь на понедельник.
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"Погибло семь лошадей, две из них пони, 11 осталось в живых. Кого успели, того выпустили. Они же на огонь не бегут, их надо выводить. Кто смог, тот выбежал, остальные испугались, остались на месте и сгорели вместе с конюшней", - сообщила Макаренкова.
По ее словам, конно-спортивный клуб существует более пяти лет, кроме занятий верховой ездой с детьми и взрослыми, здесь бесплатно занимались иппотерапией с детьми-инвалидами. После пожара теперь самому клубу нужна помощь: в огне, кроме конюшни сгорели амуниция, корм, сараи, сказала собеседница агентства.
"Лошадей, оставшихся в живых, негде содержать. Некоторых животных взяли знакомые из других клубов, они же привезли несколько рулонов сена, зерна. Скошенную траву обещала привезти одна общественная организация. У нас в поселке Новенький строится конюшня, теперь придется ее быстрее достраивать и туда переводить лошадей", - сообщила Макаренкова.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области, сообщение о пожаре в клубе поступило в 1.22 по местному времени (0.22 мск), горела хозпостройка площадью 100 квадратных метров, сенник и металлический вагончик с сеном внутри. По словам собеседника агентства, среди людей пострадавших нет, причина пожара устанавливается.
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