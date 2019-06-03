На Украине переквалифицировали дело о ранении ребенка пьяными полицейскими

КИЕВ, 3 июн - РИА Новости. Прокуратура переквалифицировала дело о ранении полицейскими ребенка в Киевской области на умышленное убийство, сообщил в понедельник генеральной прокурор Украины Юрий Луценко.

Ранее сообщалось, что правоохранители задержали двух полицейских, которые в пьяном состоянии тяжело ранили пятилетнего мальчика в Переяславе-Хмельницком. Ребенок был транспортирован в Киев, за его жизнь боролись врачи. В понедельник вечером ребенок умер в больнице.

"Прокуроры Киевской областной прокуратуры меняют подозрение с переквалификацией совершенного ими преступления на умышленное убийство… Выражаю искренние соболезнования родителям и родным ребенка", - написал Луценко в Facebook в понедельник. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

По его словам, подозрения вручат полицейским во вторник в Голосеевском райсуде утром в 9.00 (совпадает с мск), где им будет избираться мера пресечения, прокуратура будет настаивать на содержании под стражей. Он также сообщил, что подписал письмо на имя министра внутренних дел Арсена Аваков с требованием снять с должности руководителя райотдела полиции.