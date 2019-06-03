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РИА Новости

Судья по делу о прекращении преследования Кочаряна взял самоотвод

Вчера, 20:49
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© Sputnik / Асатур ЕсаянцРоберт Кочарян
Роберт Кочарян
© Sputnik / Асатур Есаянц
Роберт Кочарян. Архивное фото
ЕРЕВАН, 3 июн – РИА Новости. Судья апелляционного суда Армении Вазген Рштуни, рассматривавший жалобу на отказ суда первой инстанции прекратить уголовное преследование бывшего президента Роберта Кочаряна, заявил в понедельник о самоотводе.
Апелляционный суд рассматривал 3 июня жалобу защиты Кочаряна на отказ суда первой инстанции прекратить уголовное преследование на основании его неприкосновенности. Обвинение предложило судье взять самоотвод. Пресс-секретарь команды адвокатов Элен Аракелян ранее сообщила РИА Новости, что причиной ходатайства с предложением взять самоотвод стали сделанные в минувшем году заявления Рштуни, который поддержал решение своего коллеги Александра Азаряна об отмене ареста Кочаряна.
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"Суд принял решение взять самоотвод", - сказал Рштуни, оглашая решение. Он отметил, что не разделяет обеспокоенности участников судебного процесса, но берет самоотвод, учитывая, что у одной из сторон нет уверенности в принятии им объективного судебного акта. "Если нет уверенности у профессиональных юристов, то, возможно, такой уверенности не будет и в обществе", - сказал судья.
Специальная следственная служба 26 июля 2018 года предъявила Кочаряну обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Следствие обвиняет Кочаряна по статье "свержение конституционного строя". Экс-президенту вменяется также получение взятки в особо крупных размерах. Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием. В 2018 году Кочаряна дважды арестовывали. В мае Кочарян был освобожден под поручительство лидеров непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
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Позднее пресс-секретарь команды адвокатов экс-президента Элен Аракелян заявила РИА Новости, что суд приостановил производство по делу Кочаряна, оно направлено в Конституционный суд.
Армянская оппозиция во главе с первым президентом Левоном Тер-Петросяном, который баллотировался на президентских выборах 19 февраля 2008 года и проиграл их Сержу Саргсяну, тогда проводила в центре Еревана митинги, выражая недовольство официальными итогами голосования. Акции протеста вылились 1-2 марта в беспорядки, погибли десять человек, около 200 получили ранения.
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