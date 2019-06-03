Судья по делу о прекращении преследования Кочаряна взял самоотвод

ЕРЕВАН, 3 июн – РИА Новости. Судья апелляционного суда Армении Вазген Рштуни, рассматривавший жалобу на отказ суда первой инстанции прекратить уголовное преследование бывшего президента Роберта Кочаряна, заявил в понедельник о самоотводе.

Апелляционный суд рассматривал 3 июня жалобу защиты Кочаряна на отказ суда первой инстанции прекратить уголовное преследование на основании его неприкосновенности. Обвинение предложило судье взять самоотвод. Пресс-секретарь команды адвокатов Элен Аракелян ранее сообщила РИА Новости, что причиной ходатайства с предложением взять самоотвод стали сделанные в минувшем году заявления Рштуни, который поддержал решение своего коллеги Александра Азаряна об отмене ареста Кочаряна.

"Суд принял решение взять самоотвод", - сказал Рштуни, оглашая решение. Он отметил, что не разделяет обеспокоенности участников судебного процесса, но берет самоотвод, учитывая, что у одной из сторон нет уверенности в принятии им объективного судебного акта. "Если нет уверенности у профессиональных юристов, то, возможно, такой уверенности не будет и в обществе", - сказал судья.

Специальная следственная служба 26 июля 2018 года предъявила Кочаряну обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Следствие обвиняет Кочаряна по статье "свержение конституционного строя". Экс-президенту вменяется также получение взятки в особо крупных размерах. Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием. В 2018 году Кочаряна дважды арестовывали. В мае Кочарян был освобожден под поручительство лидеров непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

Позднее пресс-секретарь команды адвокатов экс-президента Элен Аракелян заявила РИА Новости, что суд приостановил производство по делу Кочаряна, оно направлено в Конституционный суд.