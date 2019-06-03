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РИА Новости

Отец убитого в Подмосковье спецназовца рассказал, как тот защищался

Вчера, 20:39
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Никита Белянкин
Никита Белянкин
МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Убитый в Подмосковье спецназовец ГРУ Никита Белянкин, обороняясь от толпы, сделал один предупредительный выстрел в воздух из травматического пистолета и дальше выпустил по ногам нападавших почти весь магазин, рассказал РИА Новости отец погибшего Алексей Белянкин.
Ранее в управлении СК и МВД по Московской области сообщили, что 1 июня неизвестный зарезал мужчину в ходе драки под Красногорском, возбуждено уголовное дело по статье "убийство". По данным Telegram-канала Mash, погибший - боец спецназа ГРУ, участник боевых действий в Сирии Никита Белянкин, он был убит ножом, вступившись за незнакомцев, которых избивала толпа.
"У него была лицензия на травматику. Первый выстрел был в воздух - предупредительный, потом стрелял по ногам. Есть разная информация по количеству выстрелов, насколько я знаю, он выпустил практически обойму", - сообщил Белянкин.
Никита Белянкин
Вчера, 16:17
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Убийство бывшего спецназовца в ПодмосковьеМосковская областьПроисшествия
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