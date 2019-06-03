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РИА Новости

Отец убитого экс-спецназовца рассказал, где сын хотел работать после ГРУ

Вчера, 20:35
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© РИА Новости / Виктор ЗванцевЦветы на месте убийства Никиты Белянкина
Цветы на месте убийства Никиты Белянкина
© РИА Новости / Виктор Званцев
Цветы на месте убийства Никиты Белянкина
МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Убитый в Подмосковье спецназовец ГРУ Никита Белянкин уволился из структуры в феврале этого года и собирался пойти на работу в МЧС, ОМОН или в оперативники, рассказал РИА Новости отец погибшего Алексей Белянкин.
Ранее в управлении СК и МВД по Московской области сообщили, что 1 июня неизвестный зарезал мужчину в ходе драки под Красногорском, возбуждено уголовное дело по статье "убийство". По данным Telegram-канала Mash, погибший - боец спецназа ГРУ, участник боевых действий в Сирии Никита Белянкин, он был убит ножом, вступившись за незнакомцев, которых избивала толпа.
"Он служил в спецназе ГРУ, уволился в феврале этого года. Были правительственные награды. У него была мысль идти в МЧС или ОМОН. Либо пойти на оперативную работу", - сообщил Белянкин.
Никита Белянкин
Вчера, 16:17
"Умер в метрах от дома": что известно об убийстве спецназовца в Подмосковье
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