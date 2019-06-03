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РИА Новости

Конте пригрозил сложить мандат из-за разногласий в правительстве

Вчера, 20:33
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПремьер-министр Италии Джузеппе Конте
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте. Архивное фото
РИМ, 3 июн – РИА Новости, Александр Логунов. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте призвал союзников по правительственной коалиции, "Движение 5 звезд" и партию "Лига", ответить, готовы ли они продолжать работу в рамках нынешнего парламентского большинства и состава Совета министров, и пригрозил уйти в отставку, если их разногласия продолжатся.
"Я обращаюсь к обеим политическим силам и к соответствующим лидерам с просьбой сделать четкий выбор и сказать мне, сказать нам, намерены ли они продолжать выполнение правительственного контракта или если они предпочитают пересмотреть свою позицию, возможно, потому что они питают надежду на голосование, которое послужит или для их укрепления или для искупления их поражения", - заявил он на специальной пресс-конференции в правительственном дворце Киджи.
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте. Архивное фото
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Говоря о последствиях выборов в Европейский парламент, которые во многом и послужили началом нового витка противостояния между "Движением" и "Лигой", Конте подчеркнул, что несмотря на то, что "борьба на них была очень острой, говорить о том, что она привела к застою в действиях с правительством, стало бы ложью".
"Мы переживаем последствия избирательного возбуждения, этот климат не способствует действиям правительства. Если мы продолжим заниматься провокациями в прессе, нападкам в соцсетях, мы не сможем работать. Это неизбежно наносит вред правительству", - заявил премьер Италии.
Перспектива правительственного кризиса в Италии наметилась после проведения выборов в Европарламент, на которых правая "Лига" во главе с вице-премьером Маттео Сальвини набрала вдвое больше голосов (34%), чем "Д5З", которое возглавляет другой вице-премьер Луиджи Ди Майо.
"Если действия "Движения 5 звезд" и "Лига" будут непоследовательными и не будет соответствовать конституционным процедурам, я верну мандат президенту Республики. Задача политических сил решать, но ответ должен быть ясным, однозначным и быстрым, потому что страна не может ждать", - подчеркнул премьер.
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте на внеочередном саммите ЕС по брекзиту в Брюсселе. 25 ноября 2018
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