Госпитализированные после взрывов в Дзержинске получили по 50 тысяч рублей

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Компенсации в размере 50 тысяч рублей выплачены 18 жителям Дзержинска, госпитализированным после взрывов на заводе "Кристалл", из резервного городского фонда, сообщает пресс-служба мэрии.
Днем 1 июня в цехе по производству тротила в ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске произошло несколько взрывов. По данным МЧС, после этого возник пожар, его площадь составила 800 квадратных метров на объектах завода и 400 квадратных метров в прилегающем лесном массиве. Сведений о погибших нет. По последним данным, число пострадавших в результате серии взрывов увеличилось до 116 человек, в лечебных учреждениях находится 18 человек, один из них в тяжелом состоянии. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов".
"Выплаты компенсаций пострадавшим в результате ЧП на ГосНИИ "Кристалл" начались в Дзержинске. 3 июня из резервного фонда администрации города по распоряжению главы Ивана Носкова были выплачены компенсации 18 госпитализированным. Выплаты составили 50 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что материальную помощь госпитализированным выделило и правительство региона. Выплаты из бюджета Нижегородской области составят по 100 тысяч рублей.