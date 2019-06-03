Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-03T20:27Z
https://ria.ru/20190603/1555228873.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости
Взрыв на заводе в Дзержинске

Госпитализированные после взрывов в Дзержинске получили по 50 тысяч рублей

Вчера, 20:27
276
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Компенсации в размере 50 тысяч рублей выплачены 18 жителям Дзержинска, госпитализированным после взрывов на заводе "Кристалл", из резервного городского фонда, сообщает пресс-служба мэрии.
Днем 1 июня в цехе по производству тротила в ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске произошло несколько взрывов. По данным МЧС, после этого возник пожар, его площадь составила 800 квадратных метров на объектах завода и 400 квадратных метров в прилегающем лесном массиве. Сведений о погибших нет. По последним данным, число пострадавших в результате серии взрывов увеличилось до 116 человек, в лечебных учреждениях находится 18 человек, один из них в тяжелом состоянии. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов".
"Выплаты компенсаций пострадавшим в результате ЧП на ГосНИИ "Кристалл" начались в Дзержинске. 3 июня из резервного фонда администрации города по распоряжению главы Ивана Носкова были выплачены компенсации 18 госпитализированным. Выплаты составили 50 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что материальную помощь госпитализированным выделило и правительство региона. Выплаты из бюджета Нижегородской области составят по 100 тысяч рублей.
Разбитые стекла в магазине Пятерочка в Дзержинске
Вчера, 16:51
В Дзержинске около 90 объектов торговли пострадали при взрыве на заводе
210023
Обсудить 0
Взрыв на заводе в ДзержинскеДзержинск (Нижегородская область)Происшествия
Рекомендуем
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте
Конте пригрозил сложить мандат из-за разногласий в правительстве
РИА
Новости
В Минобороны Сербии сообщили о состоянии пострадавшего в Косово россиянина
Разбитые стекла в магазине Пятерочка в Дзержинске
В Дзержинске около 90 объектов торговли пострадали при взрыве на заводе
В Азовском море ищут матроса российского буксира, который выпал за борт
Лента
новостей
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 31 мая 2019
Кузнецова рассказала о взаимодействии с Францией по вопросам прав детей
В Башкирии мальчика убило упавшим флагштоком в детском лагере
Представители националистических организаций сбивают надпись под бюстом маршала Георгия Жукова в Харькове возле Дворца спорта
Зеленский прокомментировал снос бюста Жукова в Харькове
Омбудсмен прокомментировала отмену поездки на турбазу детей с ВИЧ
Против "Коммерсанта" зарегистрировали дело о злоупотреблении свободой СМИ
Цветы на месте убийства Никиты Белянкина
Отец убитого экс-спецназовца рассказал, где сын хотел работать после ГРУ
Верующие на намазе в праздник Курбан-Байрам
Ураза‐байрам отметят на 47 площадках в Московской области
Американский космический грузовик Dragon
Грузовой корабль Dragon отстыковался от МКС
Сессия ПАСЕ
Слуцкий назвал условие возвращения российской делегации в ПАСЕ
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ. 22 апреля 2019
Матвиенко сравнила отношение России и Украины к Крыму
Женщину, оставившую двух детей в подмосковном хостеле, арестовали
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:48Аргентина начинает экспорт сжиженного природного газа
00:44Исследование: вклад туризма в ВВП России к 2025 году может вырасти вдвое
00:41Члены Совбеза ООН могут обсудить ситуацию в Венесуэле вне заседаний
00:37СМИ сообщили о трех вооруженных нападениях на силовиков в Ливане
00:26В Красноярске локализовали крупный пожар на складе ГСМ
00:22Российские военные успешно испытали новую ракету системы ПРО
00:18Зеленский отреагировал на смерть ребенка из-за стрельбы пьяных полицейских
00:17Вопрос дискриминации УПЦ надо поднимать в ООН, СЕ и ОБСЕ, считают в СПЧ
00:09Эксперты рассказали, как туристам не потерять деньги при бронировании жилья
23:58США одобрили поставки F-16 в Болгарию
23:55В Красноярске загорелся склад горюче-смазочных материалов
23:43Мексика и США закрыли споры в ВТО вокруг пошлин на сталь и алюминий
23:37Российская миссия объяснила блокировку заявления Совбеза ООН по Сирии
23:17Помпео призвал Россию "сделать больше" для расследования крушения MH17
23:11Помпео выразил надежду на исключение России из системы энергопоставок в ЕС
23:07В Совбезе ООН намерены поднять вопрос о нападении на россиянина в Косово
23:01В Германии водителям электросамокатов разрешили ездить по проезжей части
22:55В Сети появился трейлер фильма Скорсезе о Бобе Дилане
22:52Группа Лимы и Международная контактная группа провели встречу по Венесуэле
22:50Отец спецназовца сообщил о задержании подозреваемого в убийстве сына
Лента новостейМолния