Женщину, оставившую двух детей в подмосковном хостеле, арестовали

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Мать, которая оставила двух годовалых детей в хостеле в Котельниках, арестована по решению суда, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.

Ранее сообщалось, что женщина оставила двух годовалых детей в хостеле в Московской области, куда она заселилась 28 мая, отказавшись предоставить администратору паспорт. В понедельник ей было предъявлено обвинение в "неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего" и "оставлении в опасности".

Как добавила Врадий, во время допроса женщина свою вину не признала, сообщив следователю о том, что оставила детей в хостеле по договоренности со знакомой няней.