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РИА Новости

В МВД рассказали о количестве заявлений на гражданство от жителей Донбасса

Вчера, 20:11
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПаспорта граждан ДНР и РФ
Паспорта граждан ДНР и РФ
© РИА Новости / Сергей Аверин
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. МВД РФ заявило, что приняло несколько тысяч заявлений о приобретении российского гражданства от жителей Донецкой и Луганской областей Украины, сообщается на сайте ведомства.
Президент России Владимир Путин 24 апреля подписал указ "Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке". Документ, в частности, упрощает порядок получения российских паспортов жителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
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Как добавляется на сайте МВД, в Ростовской области развернуты и оснащены необходимым оборудованием четыре временных миграционных пункта по приему и выдаче документов о приобретении гражданства РФ жителями Донецкой и Луганской областей Украины и центр обработки материалов. Они расположены в поселке Матвеев Курган, селе Покровское, городе Донецке (Ростовская область) и городе Новошахтинске. Уточняется, что сотрудники отделений по вопросам миграции принимают документы на оформление гражданства России от официальных представителей МВД ДНР и ЛНР.
"На сегодняшний день принято несколько тысяч заявлений о приобретении российского гражданства, которые будут рассмотрены в срок до 3 месяцев в соответствии с данным указом. При этом решение будет получено в кратчайшие сроки по окончании проведения всех проверочных мероприятий", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пункты, ведущие выдачу российских паспортов, начнут свою работу после принятия решений о приобретении российского гражданства.
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