Матвиенко сравнила отношение России и Украины к Крыму

ЯЛТА, 3 июн – РИА Новости. Крым для России это прежде всего люди, в то время как для Украины это территория, которая интересна для получения выгоды, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Для Украины Крым – это часть территории, часть земли, которая интересна для развития бизнеса, для России Крым – это прежде всего люди… В этом огромная разница", - сказала Матвиенко на встрече с лидерами крымских национальных объединений в Ливадийском дворце.
По ее словам, когда в России говорят о возращении Крыма, то подразумевают людей, которые мечтали и проявили волеизъявление вернуться на свою историческую родину.