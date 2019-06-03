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РИА Новости

Матвиенко сравнила отношение России и Украины к Крыму

Вчера, 20:11
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ. 22 апреля 2019
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ. 22 апреля 2019
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ЯЛТА, 3 июн – РИА Новости. Крым для России это прежде всего люди, в то время как для Украины это территория, которая интересна для получения выгоды, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Для Украины Крым – это часть территории, часть земли, которая интересна для развития бизнеса, для России Крым – это прежде всего люди… В этом огромная разница", - сказала Матвиенко на встрече с лидерами крымских национальных объединений в Ливадийском дворце.
По ее словам, когда в России говорят о возращении Крыма, то подразумевают людей, которые мечтали и проявили волеизъявление вернуться на свою историческую родину.
И.о. председателя Украинской общины Крыма Анастасия Гридчина
Вчера, 19:22
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Валентина МатвиенкоСовет Федерации РФКрымРоссияУкраинаВ мире
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