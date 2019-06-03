В Минобороны Сербии сообщили о состоянии пострадавшего в Косово россиянина

БЕЛГРАД, 3 июн – РИА Новости. Выздоровление гражданина РФ, сотрудника миссии ООН в Косово Михаила Краснощекова, пострадавшего от косовоалбанской полиции, идет успешно, сообщает министерство обороны Сербии.

Пострадавший в ходе силовой акции полиции самопровозглашенного Косово на севере края 28 мая Краснощеков сейчас проходит лечение в военно-медицинской академии Белграда (ВМА). В понедельник его посетила делегация России во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным, послом Александром Чепуриным, а также председатель Скупщины (парламента) Сербии Майя Гойкович и министр обороны страны Александр Вулин.

"Они удостоверились, что российский дипломат успешно выздоравливает, после того, как в ходе акции полиции самопровозглашенного Косово на прошлой неделе получил тяжелые травмы. Вмешательством (специалистов - ред.) в ВМА исправлен перелом скуловой кости, остановлено распространение осложнений на ткани мозга и костей, а также на глаз", - говорится в сообщении сербского минобороны.

Акция спецподразделений полиции самопровозглашенного Косово на севере края началась утром 28 мая под предлогом борьбы с оргпреступностью. Косовские полицейские вторглись на север Косово и Метохии на десятках бронированных автомобилей. Местные сербы поставили баррикады на трассах в Косовска-Митровице и Зубин-Потоке и вступили в столкновения с полицией, произошла стрельба.

Несколько человек пострадали, в том числе трое полицейских, журналист и два сотрудника ООН, один из них - Краснощеков, который был госпитализирован. Косовская полиция сообщила о задержании в ходе акции 19 своих сотрудников, власти Сербии - о девяти лишенных свободы гражданах. Шестеро были освобождены судом в четверг, 30 мая, трое проходят лечение в больнице Косовска-Митровицы. Президент Сербии Александр Вучич привел вооруженные силы Сербии и МВД в состояние полной боевой готовности.