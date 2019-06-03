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РИА Новости

Омбудсмен прокомментировала отмену поездки на турбазу детей с ВИЧ

Вчера, 20:00
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Инцидент, в результате которого дети с ВИЧ не смогли попасть на турбазу в Нижнем Новгороде, является следствием невежества, заявила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Нижегородской области Маргарита Ушакова.
Скандал с размещением ВИЧ-положительных детей на турбазе разгорелся в Нижнем Новгороде. По словам руководителя благотворительного фонда "СТЭП" Ольги Кузьмичевой, руководство турбазы отказалось принять у себя группу из 50 человек, объяснив это тем, что "коллектив отказывается работать с ВИЧ-позитивными людьми". Руководство турбазы выдвигает свою версию, согласно которой организаторы сами забрали аванс, отказавшись проводить инструктаж с коллективом турбазы по работе с людьми с ВИЧ.
"Инцидент, участниками которого стали руководство турбазы и фонд, поддерживающий ВИЧ-положительных детей, стоит оценивать больше с морально-этической точки зрения, чем с правовой. Аргументация отказа, которую озвучили представители фонда, совершенно недопустима. При этом невежество в отношении темы ВИЧ встречается довольно часто. Необходима более активная разъяснительная работа", - сказала уполномоченный по правам ребенка в Нижегородской области.
Она отметила, что в ближайшие дни в управлении Роспотребнадзора состоится совещание, итогом которого, по ее мнению, должны стать рекомендации руководству турбазы провести ликбез в отношении сотрудников и объяснить, как передается ВИЧ и почему ВИЧ-положительные люди не опасны.
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