Омбудсмен прокомментировала отмену поездки на турбазу детей с ВИЧ

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Инцидент, в результате которого дети с ВИЧ не смогли попасть на турбазу в Нижнем Новгороде, является следствием невежества, заявила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Нижегородской области Маргарита Ушакова.

Скандал с размещением ВИЧ-положительных детей на турбазе разгорелся в Нижнем Новгороде. По словам руководителя благотворительного фонда "СТЭП" Ольги Кузьмичевой, руководство турбазы отказалось принять у себя группу из 50 человек, объяснив это тем, что "коллектив отказывается работать с ВИЧ-позитивными людьми". Руководство турбазы выдвигает свою версию, согласно которой организаторы сами забрали аванс, отказавшись проводить инструктаж с коллективом турбазы по работе с людьми с ВИЧ.

"Инцидент, участниками которого стали руководство турбазы и фонд, поддерживающий ВИЧ-положительных детей, стоит оценивать больше с морально-этической точки зрения, чем с правовой. Аргументация отказа, которую озвучили представители фонда, совершенно недопустима. При этом невежество в отношении темы ВИЧ встречается довольно часто. Необходима более активная разъяснительная работа", - сказала уполномоченный по правам ребенка в Нижегородской области.