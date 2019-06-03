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РИА Новости

На западе Москвы за сутки произошло два крупных ДТП

Вчера, 19:56
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Автобус, легковая автомашина и такси столкнулись на Кутузовском проспекте на западе Москвы, пострадали три человека, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"На пересечении Кутузовского проспекта и улицы Минская столкнулись автобус, легковушка и такси. В результате ДТП пострадали три человека, находившиеся в такси", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в результате ДТП перекрыто движение по трем полосам из пяти.
Это второе крупное ДТП на этом месте за сутки. В воскресенье на пересечении этих же улиц рейсовый автобус "Мосгортранса" столкнулся с тремя легковыми автомобилями, пострадали 6 человек. В результате происшествия движение в сторону центра было полностью перекрыто, объезд осуществлялся по двум полосам встречного направления.
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