На западе Москвы за сутки произошло два крупных ДТП

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Автобус, легковая автомашина и такси столкнулись на Кутузовском проспекте на западе Москвы, пострадали три человека, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

"На пересечении Кутузовского проспекта и улицы Минская столкнулись автобус, легковушка и такси. В результате ДТП пострадали три человека, находившиеся в такси", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в результате ДТП перекрыто движение по трем полосам из пяти.